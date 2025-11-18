जम्मू सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल में लिफ्ट में फंसने से हुई मौत पर एनएचआरसी ने मुख्य सचिव, डीजीपी को जारी किया नोटिस

राज्य ब्यूरो, जागरण, जम्मू। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने सोमवार को कहा कि उसने जम्मू-कश्मीर प्रशासन और केंद्र शासित प्रदेश के पुलिस प्रमुख को एक सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल के अधिकारियों द्वारा लिफ्ट के रखरखाव में लापरवाही बरतने के मामले में नोटिस जारी किया है। इससे एक वृद्ध महिला की मौत हो गई।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने बताया कि जब वह लिफ्ट में चढ़ी तो कथित तौर पर लिफ्ट अचानक तेज गति से ऊपर की ओर बढ़ने लगी जिससे उसे गंभीर चोटें आईं।रिपोर्ट में कहा गया है कि पीड़िता ने दम तोड़ने से पहले पांच दिनों तक आईसीयू में संघर्ष किया।

आयोग ने एक बयान में कहा कि उसने एक मीडिया रिपोर्ट का स्वत संज्ञान लिया है जिसमें जम्मू के एक सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल में लिफ्ट के रखरखाव में अधिकारियों की कथित लापरवाही के कारण 58 वर्षीय महिला की मौत हो गई।

आयोग ने पाया है कि अगर समाचार रिपोर्ट सही है तो इसकी विषयवस्तु मानवाधिकारों के उल्लंघन का गंभीर मुद्दा उठाती है।इसलिएए आयोग ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को नोटिस जारी कर दो सप्ताह में विस्तृत रिपोर्ट मांगी है।