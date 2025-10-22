खुशखबरी! जम्मू-कश्मीर में नीट-पीजी 2025 के लिए ऑनलाइन पंजीकरण फिर से खुला, जानें कब तक कर सकते हैं आवेदन
जम्मू-कश्मीर में नीट-पीजी 2025 के लिए ऑनलाइन पंजीकरण दोबारा शुरू हो गया है। यह उन छात्रों के लिए सुनहरा अवसर है जो पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल कोर्स करना चाहते हैं। पंजीकरण की अंतिम तिथि की घोषणा जल्द होगी, इसलिए छात्रों को समय पर आवेदन करने की सलाह दी जाती है।
राज्य ब्यूरो, जागरण, जम्मू। जम्मू कश्मीर बोर्ड आफ प्रोफेशनल एंट्रेंस एग्जामिनेशन ने नीट-पीजी 2025 एमडी, एमएस, पीजीडी में दाखिले को लेकर ऑनलाइन पंजीकरण फिर से खोलने का फैसला किया है।
बोर्ड की तरफ से जारी अधिसूचना के अनुसार जो उम्मीदवार नीट-पीजी की काउंसलिंग में भाग लेना चाहते हैं, वे 22 अक्टूबर से लेकर 23 अक्टूबर मिड नाइट तक दस्तावेज अपलोड करके आनलाइन पंजीकरण करवा सकते हैं।
इसी बीच बोर्ड आफ प्रोफेशनल एंट्रेंस एग्जामिनेशन ने बी-फार्मेसी और डी-फार्मेसी में दाखिले के लिए प्रोविजनल चयन सूची को जारी कर दिया है। यह सूची दूसरे दौर की आनलाइन काउंसलिंग के बाद जारी की गई है। चयनित उम्मीदवारों को 24 अक्टूबर को शाम तीन बजे तक संबंधित कालेजों में रिपोर्ट करनी होगी।
उम्मीदवारों को दाखिला प्रक्रिया के दौरान असली दस्तावेजों की जांच भी करवानी है. जिसमें डोमिसाइल प्रमाणपत्र, बारहवीं कक्षा की मार्क्स शीट, जन्म प्रमाणपत्र, वैध आरक्षण प्रमाणपत्र आदि शामिल हैं। संबंधित कालेज प्रबंधन को अवकाश वाले दिन भी कालेज खोले कर रखने होंगे, ताकि उम्मीदवारों को किसी किस्म की परेशानी का सामना न करना पड़े।
सभी संबंधित कालेजों के प्रबंधन को दाखिले का पूरा रिकार्ड रखना होगा। 24 अक्टूबर को शाम साढ़े चार बजे तक बोर्ड को ई-मेल के जरिए सूचना देनी होगी।
