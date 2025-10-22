खुशखबरी! जम्मू-कश्मीर में नीट-पीजी 2025 के लिए ऑनलाइन पंजीकरण फिर से खुला, जानें कब तक कर सकते हैं आवेदन

राज्य ब्यूरो, जागरण, जम्मू। जम्मू कश्मीर बोर्ड आफ प्रोफेशनल एंट्रेंस एग्जामिनेशन ने नीट-पीजी 2025 एमडी, एमएस, पीजीडी में दाखिले को लेकर ऑनलाइन पंजीकरण फिर से खोलने का फैसला किया है।

बोर्ड की तरफ से जारी अधिसूचना के अनुसार जो उम्मीदवार नीट-पीजी की काउंसलिंग में भाग लेना चाहते हैं, वे 22 अक्टूबर से लेकर 23 अक्टूबर मिड नाइट तक दस्तावेज अपलोड करके आनलाइन पंजीकरण करवा सकते हैं।

इसी बीच बोर्ड आफ प्रोफेशनल एंट्रेंस एग्जामिनेशन ने बी-फार्मेसी और डी-फार्मेसी में दाखिले के लिए प्रोविजनल चयन सूची को जारी कर दिया है। यह सूची दूसरे दौर की आनलाइन काउंसलिंग के बाद जारी की गई है। चयनित उम्मीदवारों को 24 अक्टूबर को शाम तीन बजे तक संबंधित कालेजों में रिपोर्ट करनी होगी।