जम्मू-कश्मीर राज्यसभा चुनाव के लिए NC की तैयारियां तेज, श्रीनगर में विधायकों के साथ NC ने की बैठक
कांग्रेस पार्टी (नेंका) ने राज्यसभा चुनावों के लिए रणनीति बनाई है। पार्टी सदस्यों को एकजुट रखने और विपक्षी दलों के साथ समन्वय स्थापित करने पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। वरिष्ठ नेताओं की एक समिति चुनाव प्रक्रिया की निगरानी करेगी और महत्वपूर्ण निर्णय लेगी। नेंका का मानना है कि एकजुट होकर चुनाव लड़ने से बेहतर परिणाम मिलेंगे।
राज्य ब्यूरो, जम्मू। जम्मू-कश्मीर नेशनल कान्फ्रेंस ने रविवार को आगामी राज्यसभा चुनावों के लिए पार्टी की रणनीति तैयार करने के लिए श्रीनगर में अपने विधायकों की एक महत्वपूर्ण बैठक की।
बैठक की अध्यक्षता पार्टी के महासचिव अली मुहम्मद सागर ने की और इसमें पार्टी द्वारा राज्यसभा के लिए घोषित उम्मीदवारों चौधरी मुहम्मद रमज़ान, सज्जाद किचलू और शमी ओबेरय सहित वरिष्ठ नेता शामिल हुए। कैबिनेट मंत्री सकीना इटू, जावेद राणा और जावेद डार के साथ-साथ मुख्यमंत्री के सलाहकार नासिर असलम वानी भी उपस्थित थे।
बैठक के दौरानए नेताओं ने पार्टी के रोडमैप, विधायकों के बीच समन्वय और आगामी राज्यसभा चुनावों में मजबूत प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की रणनीतियों पर विस्तार से चर्चा की।
चर्चा की अध्यक्षता करते हुए अली मुहम्मद सागर ने एकता और टीम वर्क के महत्व पर ज़ोर दिया और सभी सदस्यों से समन्वय बनाए रखने और पार्टी की स्थिति को मज़बूत करने पर ध्यान केंद्रित करने का आग्रह किया। सागर ने कहा जम्मू-कश्मीर की आवाज को राष्ट्रीय स्तर पर प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करने के लिए राज्यसभा चुनाव बेहद महत्वपूर्ण हैं।
