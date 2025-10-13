बैठक की अध्यक्षता पार्टी के महासचिव अली मुहम्मद सागर ने की और इसमें पार्टी द्वारा राज्यसभा के लिए घोषित उम्मीदवारों चौधरी मुहम्मद रमज़ान, सज्जाद किचलू और शमी ओबेरय सहित वरिष्ठ नेता शामिल हुए। कैबिनेट मंत्री सकीना इटू, जावेद राणा और जावेद डार के साथ-साथ मुख्यमंत्री के सलाहकार नासिर असलम वानी भी उपस्थित थे।

राज्य ब्यूरो, जम्मू। जम्मू-कश्मीर नेशनल कान्फ्रेंस ने रविवार को आगामी राज्यसभा चुनावों के लिए पार्टी की रणनीति तैयार करने के लिए श्रीनगर में अपने विधायकों की एक महत्वपूर्ण बैठक की।

बैठक के दौरानए नेताओं ने पार्टी के रोडमैप, विधायकों के बीच समन्वय और आगामी राज्यसभा चुनावों में मजबूत प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की रणनीतियों पर विस्तार से चर्चा की।

चर्चा की अध्यक्षता करते हुए अली मुहम्मद सागर ने एकता और टीम वर्क के महत्व पर ज़ोर दिया और सभी सदस्यों से समन्वय बनाए रखने और पार्टी की स्थिति को मज़बूत करने पर ध्यान केंद्रित करने का आग्रह किया। सागर ने कहा जम्मू-कश्मीर की आवाज को राष्ट्रीय स्तर पर प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करने के लिए राज्यसभा चुनाव बेहद महत्वपूर्ण हैं।

जम्मू-कश्मीर राज्यसभा चुनाव के लिए NC की तैयारियां तेज, श्रीनगर में विधायकों के साथ NC ने की बैठक