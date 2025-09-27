वैष्णो माता मंदिर भगवती नगर में नवरात्र उत्सव की धूम, श्रद्धालु भवन-कीर्तन और कथा में ले रहे भाग

जम्मू के वैष्णो माता मंदिर भगवती नगर में नवरात्र महोत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है। महंत लक्की बाबा के मार्गदर्शन में श्रद्धालु हवन पूजा कथा और कीर्तन में भाग ले रहे हैं। प्रतिदिन फलाहार और सात्विक लंगर का आयोजन किया जा रहा है। महंत लक्की बाबा ने इस अवसर पर कहा कि ऐसे धार्मिक आयोजन समाज में एकता और सकारात्मकता का संदेश देते हैं।

जागरण संवाददाता, जम्मू। वैष्णो माता मंदिर भगवती नगर में नवरात्र महोत्सव बड़े श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। यह आयोजन महंत लक्की बाबा के मार्गदर्शन में हो रहा है, जिसमें क्षेत्रभर से श्रद्धालु बढ़-चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। नौ दिनों तक चलने वाले इस पावन पर्व की शुरुआत प्रतिदिन हवन और पूजा-अर्चना से होती है।

सुबह और शाम की आरती के बाद भक्तजन माता रानी की कथा, लीला, भजन और कीर्तन का आनंद लेते हैं। जिससे मंदिर परिसर भक्तिमय वातावरण से गूंज उठता है। विशेष आकर्षण प्रतिदिन आयोजित होने वाला फलाहार एवं सात्विक लंगर है, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु प्रसाद ग्रहण करते हैं।