नवरात्र में जा रहे हैं वैष्णो देवी? घर बैठे ऐसे करें यात्रा पर्ची का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, RFID कार्ड क्यों है जरूरी

डिजिटल डेस्क, जम्मू। 11 अक्टूबर 2026 से नवरात्र शुरू हो रहे हैं और इस दौरान माता के भक्तों का तांता वैष्णो देवी में लगता है। आप भी अपने परिवार के साथ या फिर दोस्तों के साथ नवरात्र के पावन दिनों में मां वैष्णो देवी के दर्शन करने की योजना बना रहे हैं, तो यात्रा पर निकलने से पहले रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया जान लेना जरूरी है।

अगर आप पहली बार वैष्णो देवी जा रहे हैं तो आज की खबर आपके लिए ही है। दरअसल, माता के दर्शन के लिए कटरा पहुंचने वाले श्रद्धालुओं को यात्रा पर्ची यानी RFID आधारित यात्रा पंजीकरण कराना होता है। जो लोग पहली बार जाते हैं उन्हें इस बारे में पता नहीं होता है और वहां जाकर परेशानी का सामना करना पड़ता है। आपको बता दें कि आप घर बैठे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। इसके अलावा कटरा पहुंचने के बाद ऑफलाइन पंजीकरण का विकल्प भी उपलब्ध है। तो चलिए इस बारे में जान लेते हैं कि वैष्णो देवी यात्रा के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे करें, किन दस्तावेजों की जरूरत होगी और यात्रा पर्ची प्राप्त करने का क्या तरीका है।

वैष्णो देवी यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन क्यों है जरूरी? मां वैष्णो देवी के दर्शन के लिए यात्रा पंजीकरण एक अहम प्रक्रिया है। यात्रा पर्ची या RFID यात्रा कार्ड के जरिए श्रद्धालुओं के यात्रा संबंधी विवरण दर्ज किए जाते हैं। इसलिए यात्रा शुरू करने से पहले श्राइन बोर्ड के मौजूदा दिशा-निर्देशों के अनुसार पंजीकरण जरूर कराएं।

नवरात्र में श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ने की संभावना को देखते हुए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पहले से समझ लेना आपके लिए सुविधाजनक हो सकता है। घर बैठे ऑनलाइन कैसे करें वैष्णो देवी यात्रा पर्ची का रजिस्ट्रेशन? अगर आप कटरा पहुंचने के बाद पंजीकरण के लिए लगने वाली कतारों से बचना चाहते हैं, तो यात्रा से पहले ऑनलाइन प्रक्रिया और उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी ले सकते हैं।

1. सबसे पहले श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।

2. 'न्यू डिवोटी रजिस्ट्रेशन' पर क्लिक करके अपना मोबाइल नंबर और बेसिक जानकारी दर्ज करें।

3. प्राप्त यूजर आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करें।

4. 'यात्रा पर्ची' विकल्प पर क्लिक करके यात्रियों के नाम, उम्र और पहचान पत्र की जानकारी भरें।

5. फॉर्म सबमिट करने के बाद यात्रा पर्ची का प्रिंट आउट निकाल लें। कटरा पहुंचने पर इसी पर्ची के आधार पर मुख्य RFID कार्ड प्राप्त होता है।