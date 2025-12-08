Language
    राष्ट्रीय ब्लड ट्रांसफ्यूजन विधेयक 2025 एक ऐतिहासिक पहल, सुरक्षित रक्त आपूर्ति सुनिश्चित करना है उद्देश्य

    By Rohit Jandiyal Edited By: Rahul Sharma
    Updated: Mon, 08 Dec 2025 12:18 PM (IST)

    राष्ट्रीय ब्लड ट्रांसफ्यूजन विधेयक 2025 एक ऐतिहासिक पहल है जिसका उद्देश्य देश में सुरक्षित रक्त आपूर्ति सुनिश्चित करना है। यह विधेयक रक्त ट्रांसफ्यूजन ...और पढ़ें

    फेडरेशन आफ इंडियन ब्लड डोनर्स आर्गेनाइजेशन ने सांसद डा. अजीत माधवराव और पुरुषोत्तम रूपाला के प्रति जताया आभार

    राज्य ब्यूरो, जागरण, जम्मू। फेडरेशन आफ इंडियन ब्लड डोनर्स आर्गेनाइजेशन के सदस्य विक्रांत डोगरा ने राष्ट्रीय ब्लड ट्रांसफ्यूजन विधेयक 2025 को संसद के अपने-अपने सदनों में प्रस्तुत करने के लिए जेकेयूटी चैप्टर की ओर से सांसद डा. अजीत माधवराव और पुरुषोत्तम रूपाला के प्रति आभार जताया है।

    यह विधायी पहल भारत में स्वैच्छिक रक्तदान आंदोलन की एक ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण जीत का प्रतीक है। यह विधेयक राष्ट्रव्यापी रक्तदाता संगठनों के नेटवर्क की एक लंबे समय से लंबित प्रमुख मांग को पूरा करता है। वर्षों सेए उनका संगठन देश की रक्त आधान सेवाओं के आधुनिकीकरण, मानकीकरण और सुरक्षा के लिए एक व्यापक केंद्रीय कानून की निरंतर वकालत करता रहा है जिससे सभी नागरिकों के लिए सुरक्षा, समानता और पहुंच सुनिश्चित हो सके।

    राज्यसभा और लोकसभा दोनों में इस विधेयक का प्रस्तुतीकरण वर्षों की सतत वकालत का परिणाम है। प्रस्तावित विधेयक रक्त संग्रह, प्रसंस्करण, भंडारण और वितरण के लिए एक मज़बूत राष्ट्रीय ढांचा तैयार करने के लिए बनाया गया है। इसका उद्देश्य पारदर्शिता बढ़ाना, स्वैच्छिक गैर पारिश्रमिक दान को बढ़ावा देना, नियामक निगरानी को मज़बूत करना और सुरक्षित, पर्याप्त और विश्वसनीय रक्त आपूर्ति सुनिश्चित करके पूरे देश को लाभान्वित करना है।

    उन्होंने सभी सांसदों से चाहे वे किसी भी दल के हों, इस महत्वपूर्ण जन स्वास्थ्य विधेयक पर त्वरित, रचनात्मक चर्चा और सर्वसम्मति से पारित होने का समर्थन करने का आग्रह किया।