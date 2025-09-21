नमो युवा रन का जम्मू-कश्मीर में आयोजन, युवाओं ने नश मुक्त जम्मू का दिया संदेश

जम्मू-कश्मीर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिवस पर भाजपा युवा मोर्चा ने नमो युवा रन का आयोजन किया। इस मैराथन का उद्देश्य नशा मुक्त जम्मू और विकसित जम्मू को बढ़ावा देना था। जम्मू और कश्मीर में हुए इस दौड़ में हजारों युवाओं ने भाग लिया नेताओं ने इसे नशामुक्ति और राष्ट्र निर्माण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया।

राज्य ब्यूरो, जम्मू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75 वें जन्मदिवस के उपलक्ष्य पर प्रदेश भारतीय जनता युवा मोर्चा ने प्रदेशभर में नमो युवा रन का भव्य आयोजन किया गया। इस अभियान का आयोजन सेवा पखवाड़ा के अंतर्गत किया गया जिसका मुख्य उद्देश्य नशा मुक्त जम्मू, विकसित जम्मू को बढ़ावा देना रहा।

इस मैराथन में हजारों युवाओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। यह आयोजन जम्मू, कठुआ, उधमपुर और राजौरी सहित कई जिलों में एक साथ किया गया। जम्मू से नमो युवा रन का हुआ शुभारंभ हुआ। जम्मू में इस दौड़ की शुरुआत बाहू प्लाजा से की गई, जिसे कई वरिष्ठ भाजपा नेताओं ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।

इसमें जम्मू-कश्मीर भाजपा प्रधान सत शर्मा, सांसद जुगल किशोर शर्मा, विधायक श्याम लाल शर्मा, युधवीर सेठी, विक्रम रंधावा, अरविंद गुप्ता, सुरिंदर भगत, राजीव भगत, राकेश महाजन ( संजीता डोगरा और बलदेव बिलोरिया व अन्य शामिल हुए। प्रदेश प्रधान सत शर्मा ने कहा कि नमो युवा रन केवल एक खेल आयोजन नहीं, बल्कि यह युवाओं के लिए नशामुक्ति और भारत के विकास की ओर एक जागरूकता अभियान है।

प्रधानमंत्री मोदी के 2047 तक विकसित भारत के विजन को साकार करने की दिशा में यह एक मजबूत कदम है। कश्मीर में यह मैराथन जबरवान पार्क से मक्की प्वाइंट (डल झील, श्रीनगर) तक आयोजित की गई, जिसमें भी बढ़ी संख्या में युवाओं ने हिस्सा लिया।

विपक्ष के नेता सुनील शर्मा ने इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि युवाओं के इस सक्रिय अभियान से स्पष्ट है कि जम्मू-कश्मीर का भविष्य सुरक्षित हाथों में है। हम सब मिलकर नशे के खतरे को हराएंगे और युवा शक्ति को राष्ट्र निर्माण में लगाएंगे।

भाजपा के संगठन महासचिव अशोक कौल ने श्रीनगर में मैराथन में भाग लेते हुए कहा कि युवा मोर्चा ने सेवा, अनुशासन और समाज के प्रति समर्पण का अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत किया है। सेवा पखवाड़ा का यही असली स्वरूप है। भारतीय जना युवा मोर्चा के प्रधान अरुण प्रभात सिंह ने सभी युवाओं का धन्यवाद करते हुए कहा कि युवाओं की इतनी बड़ी संख्या में भागीदारी अपने आप में एक संदेश है।