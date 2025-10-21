नगरोटा उपचुनाव: नामांकन पत्रों की समीक्षा कल, 12 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होगा
नगरोटा बगवां उपचुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया समाप्त हो गई है। कल नामांकन पत्रों की समीक्षा होगी, जिसमें 12 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला होगा। समीक्षा में उम्मीदवारों की उम्मीदवारी पर निर्णय लिया जाएगा, जिस पर सभी राजनीतिक दलों की निगाहें टिकी हुई हैं।
जागरण संवाददाता, जम्मू। नगरोटा विधानसभा क्षेत्र के 11 नवंबर को होने वाले उपचुनाव में नामांकन दायर करने वाले 12 उम्मीदवारों के नामांकन पत्रों की बुधवार को समीक्षा होगी। इस विधानसभा क्षेत्र के उप-चुनाव के लिए भाजपा उम्मीदवार देवयानी राणा, नेशनल कांफ्रेंस उम्मीदवार शमीम बेगम व पूर्व मंत्री हर्षदेव सिंह के अलावा नौ उम्मीदवार मैदान में उतरे हैं।
देवयानी ने दोहरा नामांकन दायर किया है। ऐसे में कुल नामांकन पत्रों की संख्या 13 है आैर 24 अक्टूबर नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि है। नगरोटा विधानसभा क्षेत्र के लिए गत दिवस नामांकन दायर करने की अंतिम तिथि थी और गत दिवस नौ नामांकन पत्र दायर हुए।
नगरोटा विधानसभा क्षेत्र में प्रचार तेज
नामांकन दायर करने के साथ ही उम्मीदवारों ने नगरोटा विधानसभा क्षेत्र में प्रचार तेज कर दिया है और उम्मीदवारों की ओर से शुरूआती दौर में जगह-जगह नुक्कड़ सभाएं करके मतदाताओं को एकत्रित करने का प्रयास किया जा रहा है। नगरोटा विधानसभा क्षेत्र के लिए गत दिवस हुए चुनाव में नेशनल कांफ्रेंस और कांग्रेस, दोनों ने अपने-अपने उम्मीदवार मैदान में उतारे थे लेकिन इस बार कांग्रेस ने यहां से उम्मीदवार न उतारने का फैसला किया जिसके चलते नेशनल कांफ्रेंस ने शमीम बेगम को मैदान में उतारा गया है।
ऐसे में माना जा रहा है कि इस विधानसभा क्षेत्र में मुख्य मुकाबला भाजपा और नेकां उम्मीदवार के बीच होगा जबकि पूर्व मंत्री हर्षदेव सिंह भी यहां अपनी मौजूदगी दर्शाएंगे।
इन उम्मीदवारों ने दायर किए नामांकन
1. निर्दलीय : गुलजार हुसैन
2. आम आदमी पार्टी : जोगेंद्र सिंह
3. निर्दलीय : अनिल शर्मा
4. भाजपा : देवयानी राणा
5. निर्दलीय : नजाकत अली खटाना
6. निर्दलीय : शाह मोहम्मद
7. नेकां : शमीम बेगम
8. निर्दलीय : हरबंस लाल भगत
9. आल इंडिया फारवर्ड ब्लाक : कारी जहीर अब्बास भट्टी
10. भाजपा : देवयानी राणा
11. जम्मू-कश्मीर अपनी पार्टी : बोधराज
12. जम्मू-कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी(इंडिया) : हर्षदेव सिंह
13. जम्मू-कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी(भीम) : नरेश कुमार चिब
