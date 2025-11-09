Nagrota By-Election: 'मोदी के नेतृत्व में नगरोटा को मिला IIT-IIM', डॉ. जितेंद्र सिंह बोले- 'देवयानी को बनाएं विधानसभा की पहली MLA'

Language
    By Lalit Kumar Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Sun, 09 Nov 2025 06:00 AM (IST)

    नगरोटा उपचुनाव में प्रचार करते हुए मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह।

    जागरण संवाददाता, जम्मू। नगरोटा विधानसभा उप-चुनाव में भाजपा उम्मीदवार एवं अपनी भतीजी देवयानी राणा के लिए चुनाव प्रचार में कूदते हुए केंद्रीय राज्यमंत्री डॉ. जितेद्र सिंह ने शनिवार को जंद्राह में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि पिछली सरकारों और नगरोटा के निर्वाचित प्रतिनिधियों ने न केवल इस क्षेत्र की उपेक्षा की, बल्कि वोट बैंक की राजनीति के तहत जानबूझकर भेदभाव भी किया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    उन्होंने कहा कि 2014 में नरेन्द्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद ही इस क्षेत्र के साथ दशकों से हो रहे भेदभाव का अंत हुआ और क्षेत्र को उसका उचित हिस्सा मिलने लगा।

    डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि पिछले 11-12 वर्षों में नगरोटा जैसे पिछड़े क्षेत्र ने आईआईटी और आईआईएम जैसे उच्च प्रोफाइल संस्थानों के खुलने के साथ रातों रात परिवर्तन देखा है।

    डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि दिल्ली-अमृतसर-कटड़ा एक्सप्रेस-वे कोरिडोर, जो नागरोठा से होकर गुजर रहा है, जल्द ही पूरा हो जाएगा और दिल्ली के लिए यात्रा का समय काफी कम हो जाएगा।

    उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने जम्मू-कश्मीर को भारत के बाकी हिस्सों के बराबर लाने के लिए कनेक्टिविटी और बुनियादी सेवाओं में काफी सुधार किया है। सांसद जुगल किशोर शर्मा और जिला अध्यक्ष नंद किशोर शर्मा की सराहना करते हुए डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि ये दोनों नेता कठिन समय में भी पार्टी के साथ खड़े रहे और क्षेत्र को पिछड़ेपन से निकालने के लिए काम किया।

    उन्होंने कहा कि भाजपा ने विकास को सभी वर्गों तक पहुंचाया है और वोट बैंक की राजनीति नहीं की। डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि उनकी दादी दुर्गा देवी, जिनका 25 साल पहले लगभग 93 वर्ष की आयु में निधन हो गया था, जंद्राह की रहने वाली थी।

    उन्होंने कहा कि वो 20वीं सदी की शुरुआत थी जब लड़कियों को अपने भाई-बहनों के समान ध्यान और पालन-पोषण से वंचित रखा जाता था लेकिन अब हम एक नया दौर देख रहे हैं और आज प्रधानमंत्री मोदी लड़कियों के लिए समान न्याय सुनिश्चित करने को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रहे हैं।

    उन्होंने कहा कि उन्हें नगरोटा की जनता पर पूरा विश्वास है कि वे देवयानी को विजयी बनाकर नगरोटा की पहली महिला विधायक बनाएंगे। जनसभा के दौरान सांसद जुगल किशोर शर्मा, नंद किशोर शर्मा व विधायक बलवंत सिंह मनकोटिया ने भी लोगों को संबोधित किया।