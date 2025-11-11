नगरोटा विधानसभा उपचुनाव: बुजुर्ग मतदाताओं में भी दिखा उत्साह, 104 वर्षीय बसो देवी बोली- 'विकास के लिए डाला वोट'

स्थानीय प्रशासन के अनुसार, शांतिपूर्ण मतदान के लिए सभी केन्द्रों पर आवश्यक सुविधाएं सुनिश्चित की गई थीं। कुल मिलाकर नगरोटा में बुजुर्ग मतदाताओं का उत्साह उपचुनाव की खास झलक बना रहा।

मैं सुबह-सुबह ही वोट डालने आया हूं। हमें अपने इलाके के विकास की उम्मीद है। सड़कें, पानी और युवाओं के लिए रोजगार ही असली मुद्दे हैं। मैं चाहता हूं कि हमारे बच्चे बेहतर भविष्य पाएं और नगरोटा तरक्की करे। लोकतंत्र का यह पर्व हर नागरिक को निभाना चाहिए। - पंडित जयप्रकाश निवासी कोल कंडोली, नगरोटा

मैं हर चुनाव में मतदान करता हूं। आज भी बेटे के सहारे मतदान केन्द्र तक आई हूं। सरकारें आती-जाती हैं, लेकिन हमें अपने हक का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। मेरा वोट विकास और बच्चों की पढ़ाई के लिए है। मैं चाहती हूं कि नगरोटा का हर घर खुशहाल हो। - राम प्रसाद निवासी नगरोटा



मैंने स्वतंत्रता के बाद से लगभग हर चुनाव में मतदान किया है। आज भी वही उत्साह है। मुझे विश्वास है कि जो भी जीतेगा, वह जनता की तकलीफों को समझेगा। मैं अपने पोतों के उज्जवल भविष्य के लिए वोट डालने आया हूं। विकास ही हमारी सबसे बड़ी जरूरत है। -बाबू राम निवासी बरन

हम बुजुर्गों ने बहुत कठिन दिन देखे हैं। आज जब मतदान का मौका मिला, तो खुशी हुई कि हम भी बदलाव का हिस्सा हैं। मैं चाहती हूँ कि नई पीढ़ी को रोजगार मिले, सड़कों की हालत सुधरे और इलाके में शांति बनी रहे। वोट देना हमारा कर्तव्य है। - रत्न लाल निवासी बरन



उम्र भले ही बढ़ गई हो, लेकिन लोकतंत्र के प्रति जोश आज भी वही है। मैंने हमेशा विकास के लिए मतदान किया है। नगरोटा का भविष्य हमारे बच्चों और पोतों से जुड़ा है। उम्मीद है कि नई सरकार जनता की उम्मीदों पर खरी उतरेगी। हर नागरिक को मतदान जरूर करना चाहिए। - कौंसल सिंह निवासी बरन, घरोटा