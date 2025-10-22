नगरोटा विधानसभा उपचुनाव: नामांकन पत्रों की जांच शुरू, शाम तक स्पष्ट होगी स्थिति, मैदान में हैं 13 उम्मीदवार
नगरोटा विधानसभा उपचुनाव के लिए नामांकन पत्रों की जांच शुरू हो गई है। कुल 13 उम्मीदवार मैदान में हैं, और शाम तक यह स्पष्ट हो जाएगा कि कितने उम्मीदवारों के नामांकन वैध पाए जाते हैं। जांच के बाद ही पता चलेगा कि कौन चुनाव लड़ेगा।
जागरण संवाददाता, जम्मू। नगरोटा विधानसभा क्षेत्र के 11 नवंबर को होने वाले उपचुनाव में नामांकन दायर करने वाले 12 उम्मीदवारों के नामांकन पत्रों की जांच शुरू हो गई है। इस विधानसभा क्षेत्र के उप-चुनाव के लिए भाजपा उम्मीदवार देवयानी राणा, नेशनल कांफ्रेंस उम्मीदवार शमीम बेगम व पूर्व मंत्री हर्षदेव सिंह के अलावा नौ उम्मीदवार मैदान में उतरे हैं।
देवयानी ने दोहरा नामांकन दायर किया है। ऐसे में कुल नामांकन पत्रों की संख्या 13 है और 24 अक्टूबर नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि है। नगरोटा विधानसभा क्षेत्र के लिए दायर इन नामांकन पत्रों की आज जांच हो रही है। शाम तक सभी उम्मीदवारों के नामांकन पत्रों और उसके साथ दायर हल्फनामों की जांच पूरी हो जाएगी जिसके बाद नामांकन पत्रों पर स्थिति स्पष्ट हो जाएगी।
इस विधानसभा क्षेत्र के लिए असिस्टेंट कमिश्नर रेवन्यू डा. राजेश कुमार को चुनाव अधिकारी नियुक्त किया गया है और बुधवार को जम्मू के डीसी कार्यालय स्थित उनके कार्यालय में टीम ने नामांकन पत्रों की जांच शुरू की। नामांकन पत्रों की जांच दोपहर तीन बजे तक चलेगी जिसके बाद चुनाव निर्वाचन अधिकारी इनके सहीं या गलत होने का प्रमाण पत्र जारी करेंगे।
इसके बाद उम्मीदवारों के पास हालांकि शुक्रवार तक अपना नामांकन वापस लेने का समय उपलब्ध रहेगा। इस बार नगरोटा विधानसभा उप-चुनाव के लिए 12 उम्मीदवार मैदान में उतरे हैं जिनमें से पांच निर्दलीय उम्मीदवार शामिल है।
इन उम्मीदवारों ने दायर किए नामांकन
1. निर्दलीय : गुलजार हुसैन
2. आम आदमी पार्टी : जोगेंद्र सिंह
3. निर्दलीय : अनिल शर्मा
4. भाजपा : देवयानी राणा
5. निर्दलीय : नजाकत अली खटाना
6. निर्दलीय : शाह मोहम्मद
7. नेकां : शमीम बेगम
8. निर्दलीय : हरबंस लाल भगत
9. आल इंडिया फारवर्ड ब्लाक : कारी जहीर अब्बास भट्टी
10. भाजपा : देवयानी राणा
11. जम्मू-कश्मीर अपनी पार्टी : बोधराज
12. जम्मू-कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी(इंडिया) : हर्षदेव सिंह
13. जम्मू-कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी(भीम) : नरेश कुमार चिब
