कश्मीर से जम्मू पहुंचे नगर कीर्तन का जोरदार स्वागत, सीएम उमर के साथ, भगवंत मान और केजरीवाल भी हुए शामिल

राज्य ब्यूरो, जम्मू। श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें बलिदान दिवस को समर्पित नगर कीर्तन बुधवार सुबह श्रीनगर के गुरुद्वारा छठी पातशाही से शुरू हुआ। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल अरविंद केजरीवाल के अलावा मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला भी नगर कीर्तन में शामिल हुए।

पांच प्यारों की अगुवाई में गुरु साहिब की पालकी के साथ रवाना हुए नगर कीर्तन का जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर रामबन, बटोत, ऊधमपुर सहित अन्य स्थानों पर भव्य स्वागत किया। बता दें कि मान और केजरीवाल गत दिवस ही मंगलवार शाम को श्रीनगर पहुंचे थे। बड़ी संख्या में संगत भी मौजूद है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि इतिहास में गुरु साहिब के बारे में बहुत पढ़ा है।

शहादत की ऐसी मिसाल दुनिया में कहीं नहीं मिलती है। मान ने कहा कि पंजाब के स्कूलों में गुरु साहिब की जीवनी व शहादत को पाठ्यक्रम में शामिल किया है। हम सभी किस्मत वाले हैं कि हमें मौका मिला है।