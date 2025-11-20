Language
    कश्मीर से जम्मू पहुंचे नगर कीर्तन का जोरदार स्वागत, सीएम उमर के साथ, भगवंत मान और केजरीवाल भी हुए शामिल

    By Jagran News Edited By: Prince Sharma
    Updated: Thu, 20 Nov 2025 10:43 AM (IST)

    जम्मू-कश्मीर में श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें बलिदान दिवस पर श्रीनगर से शुरू हुए नगर कीर्तन का भव्य स्वागत किया गया। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, अरविंद केजरीवाल और उमर अब्दुल्ला भी शामिल हुए। मान ने गुरु साहिब की शहादत को अद्वितीय बताया और कहा कि पंजाब सरकार पूरा सहयोग दे रही है।

    दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल, पंजाब के सीएम भगवंत मान और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला (बाएं से दाएं)

    राज्य ब्यूरो, जम्मू। श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें बलिदान दिवस को समर्पित नगर कीर्तन बुधवार सुबह श्रीनगर के गुरुद्वारा छठी पातशाही से शुरू हुआ। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल अरविंद केजरीवाल के अलावा मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला भी नगर कीर्तन में शामिल हुए।

    पांच प्यारों की अगुवाई में गुरु साहिब की पालकी के साथ रवाना हुए नगर कीर्तन का जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर रामबन, बटोत, ऊधमपुर सहित अन्य स्थानों पर भव्य स्वागत किया। बता दें कि मान और केजरीवाल गत दिवस ही मंगलवार शाम को श्रीनगर पहुंचे थे। बड़ी संख्या में संगत भी मौजूद है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि इतिहास में गुरु साहिब के बारे में बहुत पढ़ा है।

    शहादत की ऐसी मिसाल दुनिया में कहीं नहीं मिलती है। मान ने कहा कि पंजाब के स्कूलों में गुरु साहिब की जीवनी व शहादत को पाठ्यक्रम में शामिल किया है। हम सभी किस्मत वाले हैं कि हमें मौका मिला है।

    हम पीछे रहकर सेवा कर रहे हैं। पंजाब सरकार पूरा सहयोग दे रही है। 24 नवंबर को पहली बार विधानसभा का सत्र होगा। यह सत्र श्री आनंदपुर साहिब में होगा। हम कौन होते हैं कि समारोह पर खर्च करने वाले सारे पैसे गुरु साहिब के हैं। हमने अपने सारे अधिकारियों से कहा है कि वे पैसे की कमी नहीं आने दें।