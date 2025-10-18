Language
    गेंदबाजों की कमाई बल्लेबाजों ने गंवाई; मेहमान मुंबई ने मेजबान जम्मू-कश्मीर से रणजी ट्राफी मुकाबला जीता

    By Vikas AbrolEdited By: Rahul Sharma
    Updated: Sat, 18 Oct 2025 03:15 PM (IST)

    रणजी ट्रॉफी में मुंबई ने जम्मू-कश्मीर को हराया। मुंबई के गेंदबाजों ने शानदार प्रदर्शन किया, लेकिन बल्लेबाजों ने कुछ मौके गंवाए। मेजबान जम्मू-कश्मीर को अपने घरेलू मैदान पर हार का सामना करना पड़ा, क्योंकि उनके बल्लेबाजों का प्रदर्शन निराशाजनक रहा। मुंबई की टीम ने गेंदबाजी और क्षेत्ररक्षण में बेहतर प्रदर्शन करके जीत हासिल की।

    पहले दिन को छोड़कर शेष तीनों दिन जम्मू-कश्मीर के गेंदबाज मैदान पर छाए रहे

    जागरण संवाददाता, जम्मू। 42 बार की रणजी ट्राफी चैंपियन मेहमान मुंबई की टीम ने मेजबान जम्मू-कश्मीर की टीम से श्रीनगर के शेर-ए-कश्मीर स्टेडियम में इस सीजन का पहला रणजी ट्राफी मुकाबला 35 रन से जीत लिया है। जम्मू-कश्मीर के गेंदबाज मुंबई को दूसरी पारी में 181 रन पर समेटकर टीम को मुकाबले में ले आए थे पर बल्लेबाजी ने फिर से निराश किया।

    इसी जीत के साथ मुंबई को छह अंक जीत स्वरूप हासिल हुए हैं जबकि जम्मू-कश्मीर हार की वजह से अंकतालिका में कोई भी खाता नहीं खोल पाई है। चार दिवसीय रणजी ट्राफी मुकाबले के चौथे एवं अंतिम दिन जम्मू-कश्मीर की टीम ने सात ओवर में एक विकेट के नुकसान पर 21 रन से आगे पारी की शुरूआत की और पूरी टीम 64.4 ओवर में 207 रन पर ढेर हो गई।

     इससे पहले मुंबई की टीम ने दूसरी पारी में 181 रन और पहली पारी में मिले 61 रन की बढ़त के आधार पर जम्मू-कश्मीर की टीम को 243 रन की विजय लक्ष्य दिया था। जम्मू-कश्मीर की ओर से कामरान इकबाल ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 107 गेंदों में पांच चौकों की मदद से 56 रन बनाए।

    आकिब नबी ने घातक गेंदबाजी के उपरांत बल्लेबाजी में भी अच्छा प्रदर्शन किया और 50 गेंदों में चार चौकों और दो छक्कों की मदद से 37 रन बनाकर नाबाद रहे लेकिन उनकी शानदार बल्लेबाजी और गेंदबाजी टीम को पराजय से बचाने में कारगर साबित नहीं हो पाई। कप्तान पारस डोगरा ने 54 गेंदों में पांच चौकों की मदद से 29 रन बनाए। साहिल लोत्रा ने 29 व आबिद मुश्ताक ने 18 रन बनाए।

    मुंबई की ओर से शमस मुलानी ने सटीक गेंदबाजी करते हुए 20.4 ओवर में 46 रन देकर सात विकेट चटकाए। शार्दुल ठाकुर, तुषार देशपांडे औ तनुष कोटियां एक-एक विकेट चटकाने में सफल रहे। 

    इससे पहले मुंबई की टीम ने पहली पारी में जम्मू-कश्मीर के विरुद्ध 101.4 ओवर में 386 रन बनाए थे जबकि जवाब में जम्मू-कश्मीर की टीम पहली पारी में 75.1 ओवर में 325 रन पर ही ढेर हो गई थी।

    मैच की मुख्य बातें

    • मुंबई की जीत: मुंबई को छह अंक जीत स्वरूप हासिल हुए हैं जबकि जम्मू-कश्मीर हार की वजह से अंकतालिका में कोई भी खाता नहीं खोल पाई है।
    • जम्मू-कश्मीर की बल्लेबाजी: जम्मू-कश्मीर की टीम ने सात ओवर में एक विकेट के नुकसान पर 21 रन से आगे पारी की शुरूआत की और पूरी टीम 64.4 ओवर में 207 रन पर ढेर हो गई।
    • कामरान इकबाल का प्रदर्शन: कामरान इकबाल ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 107 गेंदों में पांच चौकों की मदद से 56 रन बनाए।
    • आकिब नबी का प्रदर्शन: आकिब नबी ने घातक गेंदबाजी के उपरांत बल्लेबाजी में भी अच्छा प्रदर्शन किया और 50 गेंदों में चार चौकों और दो छक्कों की मदद से 37 रन बनाकर नाबाद रहे।
    • शमस मुलानी का प्रदर्शन: शमस मुलानी ने सटीक गेंदबाजी करते हुए 20.4 ओवर में 46 रन देकर सात विकेट चटकाए।