जम्मू कश्मीर: शोपियां में ताजा बर्फबारी के बाद मुगल रोड बंद, गैर-जरूरी यात्रा से बचने की सलाह
ताजा बर्फबारी के बाद मुगल रोड को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। पीर की गली के रास्ते शोपियां को राजौरी-पुंछ जिलों से जोड़ने वाली मुगल रोड को बर्फब ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, शोपियां। जम्मू कश्मीर में बर्फबारी का दौर शुरू हो चुका है। आज, 21 दिसंबर रविवार को ताजा बर्फबारी के बाद मुगल रोड को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया। अधिकारियों ने लोगों को सलाह दी है कि जब तक सड़क चलने लायक न हो जाए, तब तक मुगल रोड पर यात्रा करने से बचें। हालात बेहतर होने पर बर्फ हटाने का काम फिर से शुरू किया जाएगा। इस बीच गुलमर्ग और सोनमर्ग में भी हल्की बर्फबारी शुरू हो गई है।
मुगल रोड पर गाड़ियों की आवाजाही रोकी गई
डीटीआई पुंछ मंजूर अहमद कोहली ने बताया कि शोपियां को राजौरी-पुंछ जिलों से जोड़ने वाली मुगल रोड को पीर की गली में बर्फबारी के बाद एहतियात के तौर पर बंद कर दिया गया है। ताजा बर्फबारी के कारण फिसलन भरी स्थितियों के चलते मुगल रोड पर ट्रैफिक को पूरी तरह से ब्लॉक किया गया है। लोगों को मौसम सही होने तक मुगल रोड पर यात्रा करने से बचना चाहिए।
मुगल रोड का प्राकृतिक और ऐतिहासिक महत्व
बता दें, मुगल रोड जम्मू और कश्मीर में एक ऐतिहासिक मार्ग है, जो बफलियाज (पुंछ) को शोपियां (कश्मीर घाटी) से जोड़ता है। यह पीर पंजाल रेंज पर 3,500 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह सड़क मुगल बादशाहों द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला एक महत्वपूर्ण वैकल्पिक मार्ग था, जो प्राकृतिक दृश्यों और ऐतिहासिक महत्व के लिए जाना जाता है।
