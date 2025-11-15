जम्मू-पठानकोट हाईवे पर खतरा टला, निर्माण कार्य के दौरान मिला जंग लगा मोर्टार शेल, बम निरोधक दस्ते ने किया निष्क्रिय

संवाद सहयोगी, जागरण, सांबा। सांबा जिले में शनिवार की सुबह जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे एक नाले की खुदाई के दौरान जंग लगा मोर्टार शेल मिला है।



प्राप्त जानकारी के अनुसार शेल सुबह 10 बजे कस्बे के एक निजी डिग्री कॉलेज के पास राजमार्ग पर चौड़ीकरण के काम में लगी निर्माण कंपनी के कुछ मजदूरों ने देखा। उस समय एक जेसीबी मशीन खुदाई का काम कर रही थी कि अचानक एक मजदूर की नज़र उस शेल पर पड़ी और तुरंत जेसीबी को को रुकवाकर इसकी जानकारी पुलिस को दी।



सूचना मिलते ही सांबा पुलिस थाने की एक टीम मौके पर पहुँची और इलाके को सील कर दिया। वहीं उसके बाद बम निरोधक दस्ते को बुलाया गया। दस्ते के अधिकारीयों ने शेल को अपने कब्ज़े में लेकर उसे सुरक्षित स्थान पर ले जाकर उसे निष्क्रिय कर दिया है। वहीं इस संदर्भ में पुलिस ने मामले का संज्ञान लेते हुए आगे की जांच शुरू कर दी है।