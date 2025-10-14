Language
    चिनैनी-घोरड़ी में बारिश से हुए नुकसान पर बोले MLA Mankotia, 4 पुल बहे, 100 प्रतिशत सड़कें हुई भूस्खलन का शिकार

    By AMIT MAHIEdited By: Rahul Sharma
    Updated: Tue, 14 Oct 2025 05:56 PM (IST)

    विधायक मनकोटिया ने चिनैनी-घोरड़ी में बारिश से हुई तबाही पर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि चार पुल बह गए हैं और सड़कें भूस्खलन से पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई हैं। उन्होंने सरकार से तत्काल राहत और पुनर्वास कार्य शुरू करने की मांग की है ताकि प्रभावित लोगों को मदद मिल सके और जीवन सामान्य हो सके।

    विधायक मनकोटिया बोले इस बारिश में चार पुल बह गए और नेशनल हाईवे तक बंद हो गया।

    जागरण संवाददाता, ऊधमपुर। चिनैनी-घोरड़ी विधानसभा क्षेत्र के विधायक बलवंत सिंह मनकोटिया ने मंगलवार को प्रेस वार्ता के माध्यम से हाल ही में हुई भारी बारिश और उससे हुए व्यापक नुकसान को लेकर अपनी बातें रखीं। 

    उन्होंने कहा कि 26 अगस्त को हुई तेज बारिश ने चनैनी-घोरड़ी विधानसभा क्षेत्र को सबसे अधिक प्रभावित किया, जहां लगभग 100 प्रतिशत सड़कों पर भूस्खलन हुआ, बिजली आपूर्ति बाधित रही, मोबाइल नेटवर्क ठप पड़ गया और जल आपूर्ति की आठों स्कीमें पूरी तरह तबाह हो गईं। 

    उन्होंने बताया कि प्रशासनिक स्तर पर कुछ सड़कों को बहाल करने के प्रयास किए गए थे, लेकिन 2 सितंबर को फिर से हुई मूसलाधार बारिश ने स्थिति को और बिगाड़ दिया। इस बारिश में चार पुल बह गए और नेशनल हाईवे तक बंद हो गया। 

    उन्होंने कहा कि तोलडी क्षेत्र में तो लोगों को ऑटो तक अपने कंधों पर उठाकर नदी पार करनी पड़ी, जो हालात की गंभीरता को दर्शाता है। उन्होंने क्षेत्र के लोगों को यह भरोसा दिलाया कि विकास कार्यों में किसी प्रकार की कमी नहीं आने दी जाएगी। 

    उन्होंने बताया कि सलमेह पुल का कॉन्ट्रेक्ट फाइनल हो गया है और इसका कार्य शीघ्र शुरू किया जाएगा, जबकि गोलडी, दखड़ू, लाटी और सत्यालता आदि क्षेत्रों के पुलों के लिए भी जल्द फंड्स स्वीकृत हो जाएंगे। 

    उन्होंने कहा कि पानी की समस्या इस समय सबसे बड़ी चुनौती है, परंतु वह और उनकी टीम हर संभव प्रयास कर रहे हैं ताकि लोगों को जल्द राहत मिल सके। हमने वादा किया था कि सड़कों पर एक भी गड्ढा नहीं रहेगा, लेकिन इस भीषण बारिश ने हमारी सारी मेहनत पर पानी फेर दिया। 

    अब हमें शून्य से दोबारा शुरुआत करनी है। विधायक ने अंत में कहा कि वह अपने क्षेत्र की जनता के साथ हर सुख-दुख में खड़े हैं और उनका लक्ष्य चनैनी विधानसभा को एक मॉडल विधानसभा के रूप में विकसित करना है।