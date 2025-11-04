Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    जम्मू-राजौरी हाईवे पर मिनी बस पलटने से हादसा, 16 लोग घायल

    By Jagran News Edited By: Prince Sharma
    Updated: Tue, 04 Nov 2025 09:21 AM (IST)

    जम्मू-राजौरी-पूंछ हाईवे पर एक मिनी बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस हादसे में 16 लोगों के घायल होने की खबर है। घटना के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई। घायलों का अस्पताल में भर्ती करवाया गया है।

    prefferd source google
    Hero Image

    जम्मू-कश्मीर में मिनी बस पलटने से हादसा (फाइल फोटो)

    जागरण संवाददाता, जम्मू। जम्मू-राजौरी-पूंछ राष्ट्रीय राजमार्ग पर मिनी बस पलटने से एक बड़ा हादसा हो गया। इस दुर्घटना में 16 लोगों के घायल होने की खबर है। हादसे के बाद अफरा-तफरी मच गई। वहीं, घायलों को नजदीकी अस्पताल भर्ती करवाया गया है। जांच के लिए मौके पर पुलिस भी मौजूद है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि वाहन अज्ञात परिस्थितियों में सड़क से फिसल गया, जिससे कई यात्री घायल हो गए। स्थानीय निवासी और पुलिस बचाव कार्य में सहायता के लिए तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे। जानकारी के अनुसार, 16 घायलों को उन्नत उपचार के लिए राजौरी के सरकारी मेडिकल कॉलेज (जीएमसी) रेफर किया गया है। पुलिस ने घटना का संज्ञान लिया है और आगे की जांच शुरू कर दी है।