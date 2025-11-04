जम्मू-राजौरी हाईवे पर मिनी बस पलटने से हादसा, 16 लोग घायल

जागरण संवाददाता, जम्मू। जम्मू-राजौरी-पूंछ राष्ट्रीय राजमार्ग पर मिनी बस पलटने से एक बड़ा हादसा हो गया। इस दुर्घटना में 16 लोगों के घायल होने की खबर है। हादसे के बाद अफरा-तफरी मच गई। वहीं, घायलों को नजदीकी अस्पताल भर्ती करवाया गया है। जांच के लिए मौके पर पुलिस भी मौजूद है।

आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि वाहन अज्ञात परिस्थितियों में सड़क से फिसल गया, जिससे कई यात्री घायल हो गए। स्थानीय निवासी और पुलिस बचाव कार्य में सहायता के लिए तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे। जानकारी के अनुसार, 16 घायलों को उन्नत उपचार के लिए राजौरी के सरकारी मेडिकल कॉलेज (जीएमसी) रेफर किया गया है। पुलिस ने घटना का संज्ञान लिया है और आगे की जांच शुरू कर दी है।