डोडा विधायक मेहराज मलिक मामले सरकार को दोबारा पेश करना होगा पक्ष, अब 20 नवंबर को होगी सुनवाई
जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट में आप विधायक मेहराज मलिक पर लगे पीएसए के खिलाफ याचिका पर सुनवाई हुई। जस्टिस रजनीश ओसवाल ने सरकार के पक्ष में कुछ खामियां पाईं और उन्हें दूर करने का निर्देश दिया। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 20 नवंबर को तय की है, जिसमें सरकार को अपना पक्ष फिर से रखने को कहा गया है।
जागरण संवाददाता, जम्मू। डोडा से आप विधायक मेहराज मलिक पर लगाए गए पीएसए को चुनौती देने वाली याचिका पर अगली सुनवाई 20 नवंबर को होगी। शुक्रवार को जम्मू-कश्मीर व लद्दाख हाईकोर्ट में केस की सुनवाई हुई। दोनों पक्षों के वकीलों ने जस्टिस रजनीश ओसवाल के समक्ष अपनी दलीलों को पेश किया। जिसमें न्यायाधीश ने पाया कि सरकार की ओर से जो पक्ष रखा गया है, उसमें कुछ खामियां है। लिहाजा केस की अगली तारीख 20 नवंबर को निर्धारित करते हुए सरकार को दोबारा से पक्ष रखने को कहा गया है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।