    जम्मू-कश्मीर में MBBS सीटों में होगी बढ़ोतरी, मेडिकल शिक्षा को मिलेगा बढ़ावा

    By Jagran News Edited By: Prince Sharma
    Updated: Wed, 10 Dec 2025 11:29 AM (IST)

    जम्मू-कश्मीर के मेडिकल कॉलेजों में अगले शैक्षणिक सत्र से एमबीबीएस, पीजी और डीएम सीटें बढ़ाने की तैयारी है। 2026-27 सत्र के लिए 284 एमडी, एमएस सीटें, 3 ...और पढ़ें

    जम्मू-कश्मीर में MBBS सीटों में होगी बढ़ोतरी (File Photo)

    राज्य ब्यूरो, जम्मू। प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में अगले शैक्षणिक सत्र से एमबीबीएस, पीजी और डीएम सीटें बढ़ाने की तैयारी की जा रही है। इन संस्थानों में आगामी 2026-27 सत्र के लिए 284 एमडी, एमएस सीटें, 35 डीएनबी सीटें और 36 डीएम, एमसीएच सीटें जोड़ने का प्रस्ताव है।

    स्किम्स श्रीनगर में भी लगभग 130 स्नातकोत्तर और 50 स्नातक सीटों के लिए आवेदन करने की तैयारी की गई है। यहां मंगलवार को मुख्य सचिव ने विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक कर सरकारी मेडिकल कालेजों, डेंटल कालेजों, आयुर्वेदिक और यूनानी कालेजों में स्नातक और स्नातकोत्तर सीटों की वृद्धि की व्यापक समीक्षा की।

    उन्होंने शेष संस्थानों से राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग द्वारा आवेदन पोर्टल खुलते ही अतिरिक्त 50 एमबीबीएस सीटों के लिए आवेदन करने का आग्रह किया। पोर्टल खुलने के तुरंत बाद कालेजवार मूल्यांकन किया जाएगा।

    सीटों में वृद्धि के लिए एक नोडल अधिकारी नियुक्त

    मुख्य सचिव ने जम्मू और श्रीनगर के सरकारी डेंटल कालेजों के प्रिंसिपलों को नए एमडीएस पाठ्यक्रम शुरू करने और प्रवेश क्षमता बढ़ाने के लिए आवश्यक उपाय करने का निर्देश दिया। स्वास्थ्य सचिव डॉ. सैयद आबिद राशिद शाह ने बताया कि प्रत्येक चिकित्सा संस्थान ने स्नातक और स्नातकोत्तर सीटों में वृद्धि के लिए एक नोडल अधिकारी नियुक्त किया है।

    पिछले शैक्षणिक सत्र के दौरान जम्मू-कश्मीर के मेडिकल कॉलेजों में 128 एमडी, एमएस सीटें, 46 डीएनबी सीटें और 2 डीएम,एमसीएच सीटें बढ़ाई गईं।

    50-50 अतिरिक्त एमीबीएस सीटें की गईं स्वीकृत

    अनंतनाग, बारामुला, राजौरी और डोडा के जीएमसी के लिए 50-50 अतिरिक्त एमबीबीएस सीटें स्वीकृत की गई हैं जबकि जीएमसी श्रीनगर और जीएमसी जम्मू में 20-20 सीटें जोड़ी गई हैं। उधमपुर, राजौरी, हंदवाड़ा और स्किम्स बेमिना स्थित जीएमसी आगामी सत्र में अतिरिक्त 50 एमबीबीएस सीटों के लिए आवेदन करने की योजना बना रहे हैं। इस दौरान स्किम्स के निदेशक डा. मोहम्मद अशरफ गनी ने भी सीटों पर जानकारी दी।