Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    रघुनाथ मंदिर से गूंजेगा आंदोलन का शंखनाद, माता वैष्णों देवी कॉलेज में सीट बंटवारे के विवाद पर जम्मू में धरना

    By Shashank Baranwal Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Fri, 28 Nov 2025 05:30 AM (IST)

    श्री माता वैष्णो देवी संघर्ष समिति में जम्मू के 60 से अधिक धार्मिक, सामाजिक और व्यापारिक संगठन शामिल हैं। समिति के संयोजक सेवानिवृत्त कर्नल सुखबीर सिंह मनकोटिया ने बैठक के बाद कहा कि शनिवार को धरने से पहले समिति भगवान रघुनाथ जी का आशीर्वाद लेकर संघर्ष शुरू करेगी।

    prefferd source google
    Hero Image

    रघुनाथ मंदिर पर धरने से होगा आंदोलन का शंखनाद

    जागरण संवाददाता, जम्मू। श्री माता वैष्णो देवी मेडिकल कालेज के पहले बैच की 50 में से 42 एमबीबीएस सीटें मुस्लिम समुदाय को देने के मुद्दे पर सरकार की चुप्पी के खिलाफ संघर्ष समिति ने आर-पार की लड़ाई का एलान किया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    संघर्ष समिति ने गुरुवार को जम्मू के गीता भवन में बैठक कर आंदोलन की रणनीति तैयार की। स्पष्ट किया कि 29 नवंबर (शनिवार) को रघुनाथ मंदिर चौक पर धरना देकर सरकार और प्रशासन को बड़ा संदेश दिया जाएगा।

    श्री माता वैष्णो देवी संघर्ष समिति में जम्मू के 60 से अधिक धार्मिक, सामाजिक और व्यापारिक संगठन शामिल हैं। समिति के संयोजक सेवानिवृत्त कर्नल सुखबीर सिंह मनकोटिया ने बैठक के बाद कहा कि शनिवार को धरने से पहले समिति भगवान रघुनाथ जी का आशीर्वाद लेकर संघर्ष शुरू करेगी।

    समिति ने आरोप लगाया कि मेडिकल कालेज से जुड़े कई जरूरी मुद्दों को ठंडे बस्ते में डालकर प्रशासन जनता की भावनाओं को ठेस पहुंचा रहा है। समिति ने कहा कि हमारा धरना किसी समुदाय के खिलाफ नहीं बल्कि जम्मू और हिंदुओं के हितों के लिए है। यह धरना सरकार की निष्क्रियता के खिलाफ जन गर्जना होगी।

    इसलिए सरकार जनता की सहनशक्ति का इम्तिहान न ले। बैठक में आंदोलन को बड़े स्तर पर फैलाने के लिए छह विशेष टीमों का गठन किया गया। इसका उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों से समर्थन जुटाना और सरकार पर चौतरफा दबाव बनाना है।

    गठित छह टीमों की जिम्मेदारियां इस प्रकार हैं

    • लीगल टीम: इसमें एडवोकेट दीपक शर्मा, एडवोकेट रोहन नंदा, एडवोकेट अभिनव शर्मा, एडवोकेट प्रणव कोहली और एडवोकेट इंद्रजीत शामिल हैं। यह टीम मेडिकल कालेज से जुड़े मुद्दों पर कानूनी लड़ाई को धार देगी।
    • ड्राफ्टिंग कमेटी: इसमें सीएम सेठ और एडवोकेट इंद्रजीत को याचिका और आंदोलन से जुड़े सभी दस्तावेज तैयार करने की जिम्मेदारी दी गई है।
    • संत, धर्माचार्य संपर्क टीम: इसमें अभिषेक गुप्ता, सुशांत और खेत्रपाल शामिल हैं, जो धार्मिक नेतृत्व को आंदोलन से जोड़कर जनभावना को मजबूत करेंगे।
    • राजनीतिक दल संपर्क टीम: इसमें पुरुषोत्तम दधीचि, नीरज आनंद और कर्नल सुखबीर ¨सह मनकोटिया शामिल हैं, जो सभी प्रमुख राजनीतिक दलों को आंदोलन पर अपना स्पष्ट पक्ष रखने के लिए जोड़ेंगे।
    • व्यापारी संगठन संपर्क टीम: चैंबर आफ कामर्स के अध्यक्ष अरुण गुप्ता और वेयरहाउस ट्रेडर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष दीपक गुप्ता व्यापारी समुदाय को सक्रिय रूप से आंदोलन में शामिल करेंगे।
    • शिक्षा, महिला, युवा विंग: इसमें शिल्पी वर्मा, प्रिति चौधरी और अक्षी बलोरिया शामिल हैं, जो छात्रों, महिलाओं और शैक्षणिक संस्थानों को आंदोलन के केंद्र में लाने का कार्य करेंगी।

    भाजपा ने गृह मंत्रालय के संज्ञान में लाया

    हिंदू छात्रों को नजरंदाज करने का मुद्दाजम्मू-कश्मीर भाजपा इस मुद्दे को जल्द पार्टी हाईकमान के समक्ष उठाएगी और श्री माता वैष्णो देवी विश्वविद्यालय एक्ट में संशोधन कर दाखिलों में हिंदू छात्रों को प्राथमिकता देने की मांग भी करेगी।

    हालांकि पार्टी सूत्रों के अनुसार, प्रदेश भाजपा के कुछ वरिष्ठ नेताओं ने श्राइन बोर्ड के मेडिकल कालेज में दाखिलों में हिंदू विद्यार्थियों को नजरअंदाज किए जाने का मुद्दा गृह मंत्रालय के संज्ञान में भी लाया है।

    प्रदेश भाजपा अध्यक्ष व राज्यसभा के सदस्य सत शर्मा ने कहा कि हिंदुओं के सहयोग व दान से चलने वाले श्राइन बोर्ड के शिक्षण संस्थान में ¨हदू विद्यार्थियों को नजरअंदाज किया जाना एक गंभीर मसला है।

    इस मुद्दे पर हमारे विधायकों के एक प्रतिनिधिमंडल ने उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से भी बात की है। जम्मू संभाग में दाखिलों को लेकर लोगों में बहुत आक्रोश है। हम यह मुद्दा जल्द पार्टी हाईकमान के समक्ष उठाएंगे और हल निकालने के लिए अपनी ओर से हर संभव प्रयास करेंगे।