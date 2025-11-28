रघुनाथ मंदिर से गूंजेगा आंदोलन का शंखनाद, माता वैष्णों देवी कॉलेज में सीट बंटवारे के विवाद पर जम्मू में धरना

जागरण संवाददाता, जम्मू। श्री माता वैष्णो देवी मेडिकल कालेज के पहले बैच की 50 में से 42 एमबीबीएस सीटें मुस्लिम समुदाय को देने के मुद्दे पर सरकार की चुप्पी के खिलाफ संघर्ष समिति ने आर-पार की लड़ाई का एलान किया है।

संघर्ष समिति ने गुरुवार को जम्मू के गीता भवन में बैठक कर आंदोलन की रणनीति तैयार की। स्पष्ट किया कि 29 नवंबर (शनिवार) को रघुनाथ मंदिर चौक पर धरना देकर सरकार और प्रशासन को बड़ा संदेश दिया जाएगा। श्री माता वैष्णो देवी संघर्ष समिति में जम्मू के 60 से अधिक धार्मिक, सामाजिक और व्यापारिक संगठन शामिल हैं। समिति के संयोजक सेवानिवृत्त कर्नल सुखबीर सिंह मनकोटिया ने बैठक के बाद कहा कि शनिवार को धरने से पहले समिति भगवान रघुनाथ जी का आशीर्वाद लेकर संघर्ष शुरू करेगी।

समिति ने आरोप लगाया कि मेडिकल कालेज से जुड़े कई जरूरी मुद्दों को ठंडे बस्ते में डालकर प्रशासन जनता की भावनाओं को ठेस पहुंचा रहा है। समिति ने कहा कि हमारा धरना किसी समुदाय के खिलाफ नहीं बल्कि जम्मू और हिंदुओं के हितों के लिए है। यह धरना सरकार की निष्क्रियता के खिलाफ जन गर्जना होगी।

इसलिए सरकार जनता की सहनशक्ति का इम्तिहान न ले। बैठक में आंदोलन को बड़े स्तर पर फैलाने के लिए छह विशेष टीमों का गठन किया गया। इसका उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों से समर्थन जुटाना और सरकार पर चौतरफा दबाव बनाना है।

गठित छह टीमों की जिम्मेदारियां इस प्रकार हैं लीगल टीम: इसमें एडवोकेट दीपक शर्मा, एडवोकेट रोहन नंदा, एडवोकेट अभिनव शर्मा, एडवोकेट प्रणव कोहली और एडवोकेट इंद्रजीत शामिल हैं। यह टीम मेडिकल कालेज से जुड़े मुद्दों पर कानूनी लड़ाई को धार देगी।

शिक्षा, महिला, युवा विंग: इसमें शिल्पी वर्मा, प्रिति चौधरी और अक्षी बलोरिया शामिल हैं, जो छात्रों, महिलाओं और शैक्षणिक संस्थानों को आंदोलन के केंद्र में लाने का कार्य करेंगी। भाजपा ने गृह मंत्रालय के संज्ञान में लाया हिंदू छात्रों को नजरंदाज करने का मुद्दाजम्मू-कश्मीर भाजपा इस मुद्दे को जल्द पार्टी हाईकमान के समक्ष उठाएगी और श्री माता वैष्णो देवी विश्वविद्यालय एक्ट में संशोधन कर दाखिलों में हिंदू छात्रों को प्राथमिकता देने की मांग भी करेगी।