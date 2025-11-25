'श्रद्धालुओं की आस्था का ध्यान रखा जाए...', वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज में MBBS सीटों के बंटवारे को लेकर विरोध जारी

संवाद सहयोगी, जम्मू। कटड़ा स्थित श्री माता वैष्णो देवी इंस्टिट्यूट ऑफ़ मेडिकल एक्सीलेंस में एमबीबीएस की 50 सीटों के हालिया आवंटन को लेकर सुंदरबनी के युवाओं ने भी नाराजगी जाहिर करते हुए सरकार से दखल करने की मांग उठाई है। क्षेत्र की महिलाओं व युवाओं ने सीटों के वितरण में कथित असंतुलन पर सवाल उठाते हुए श्राइन बोर्ड की कार्यप्रणाली पर आपत्ति जताई।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

उन्होंने कहा इस बार 50 में से 42 सीटें मुस्लिम समुदाय के छात्रों को मिली हैं, जबकि एक सीट सिख समुदाय और कुछ सीटें अन्य वर्गों को आवंटित की गईं। आरोप लगाया कि सीटों के वितरण का यह पैटर्न धार्मिक आधार पर विभाजन की भावना को जन्म देता है, जिसे लेकर उन्होंने गहरी नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने कहा कि श्राइन बोर्ड एक धार्मिक संस्था है, जो वैष्णो देवी यात्रा से प्राप्त होने वाले चढ़ावे और श्रद्धालुओं के योगदान से संचालित होती है, ऐसे में सीट आवंटन की प्रक्रिया में पारदर्शिता और संतुलन जरूरी है ताकि किसी समुदाय में उपेक्षा की भावना न पनपे।

इस मुद्दे पर स्थानीय युवा अमित कुमार, सौरभ कुमार और मानिक शर्मा ने कहा कि जब मेडिकल कॉलेज एक धार्मिक बोर्ड के अधीन संचालित होता है, तो कॉलेज में प्रवेश देते समय हिंदू छात्रों के हितों को भी उचित महत्व मिलना चाहिए।

युवाओं ने कहा कि देशभर से लाखों श्रद्धालु माता के दरबार में चढ़ावा चढ़ाते हैं और उनकी भावनाओं का सम्मान होना चाहिए। उनका कहना था कि सीटों के आवंटन में इस तरह का असंतुलन लोगों के मन में कई सवाल खड़े करता है। युवाओं ने यह भी कहा कि देशभर में कई ऐसे शैक्षणिक संस्थान हैं, जहां विशेष समुदायों को प्राथमिकता दी जाती है। ऐसे में श्राइन बोर्ड के संस्थान में सीट वितरण संतुलित और पारदर्शी होना आवश्यक है ताकि किसी भी समुदाय में असंतोष न फैले।

हालांकि, युवाओं ने यह स्पष्ट किया कि उनकी नाराज़गी किसी समुदाय विशेष के छात्रों से नहीं, बल्कि सीट आवंटन की प्रक्रिया से है। उनका कहना था कि प्रवेश प्रक्रिया को इस तरह रखा जाना चाहिए कि सभी समुदायों के योग्य छात्रों को समान अवसर मिले और किसी को भी धार्मिक पहचान के आधार पर प्राथमिकता या उपेक्षा महसूस न हो।

युवाओं ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि श्राइन बोर्ड और जम्मू-कश्मीर प्रशासन इस मुद्दे पर जल्द कोई स्पष्ट जवाब या उचित कदम नहीं उठाता, तो क्षेत्र के लोग आंदोलन का रास्ता अपनाने को मजबूर हो सकते हैं। उन्होंने मांग की कि सीट आवंटन की पूरी प्रक्रिया माता वैष्णो देवी आने वाले लाखों श्रद्धालुओं व हिंदुओं की आस्था को ध्यान में रखते हुए किया जाए। लोगों ने प्रशासन से अपील की है कि विवाद को बढ़ने से रोकने के लिए तथ्यात्मक जानकारी और आधिकारिक स्पष्टीकरण जल्द से जल्द जारी किया जाए, ताकि अफवाहें और गलतफहमियां न फैलें और सभी समुदायों में सौहार्द बना रहे।