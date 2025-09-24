सांबा के चचवाल में सरकारी स्कूल में खून से लथपथ मिला व्यक्ति का शव, इलाके में फैली सनसनी

जम्मू-कश्मीर के सांबा जिले के चचवाल गांव में एक सरकारी स्कूल के कमरे में एक व्यक्ति का शव मिलने से सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान विजय कुमार के रूप में हुई है जो चचवाल का ही निवासी था। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है।

संवाद सहयोगी, सांबा। सांबा जिले के सीमावर्ती गांव चचवाल में बुधवार की सुबह एक व्यक्ति का शव सरकारी स्कूल के कमरे में मिला। बुधवार की सुबह जब सरकारी स्कूल के अध्यापक स्कूल पहुंचे तो उन्होंने खून की छींटे देखी जिसके बाद उन्हें एक कमरे में खिड़की के साथ बंधा हुआ एक व्यक्ति का शव मिला।

शव देखते ही सभी के होश उड़ गए और उन्होंने इसकी सूचना पूर्व नायब सरपंच रंजीत सिंह को दी जिसके बाद पुलिस को सूचित किया गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल सांबा पहुंचाया। वहीं मौके पर एसपी गारू राम, डीएसपी डॉ सुमित शर्मा समेत एफएसल की टीम और कई अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे और उन्होंने मौके से कई सबूत एकत्रित किए।

मृतक की पहचान विजय कुमार पुत्र स्वर्गीय बिशन दास निवासी चचवाल के रूप में हुई है। पुलिस ने देखा कि पूरे स्कूल परिसर में खून बिखरा पड़ा था और शव एक पुराने कमरे में खिड़की के साथ बंधा मिला। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि युवक की मौत किन हालात में हुई, यह पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ही स्पष्ट होगा।