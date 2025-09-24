Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सांबा के चचवाल में सरकारी स्कूल में खून से लथपथ मिला व्यक्ति का शव, इलाके में फैली सनसनी

    By Nishchint Samyal Edited By: Anku Chahar
    Updated: Wed, 24 Sep 2025 06:04 PM (IST)

    जम्मू-कश्मीर के सांबा जिले के चचवाल गांव में एक सरकारी स्कूल के कमरे में एक व्यक्ति का शव मिलने से सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान विजय कुमार के रूप में हुई है जो चचवाल का ही निवासी था। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है।

    prefferd source google
    Hero Image
    चचवाल सरकारी स्कूल में खून से लथपथ मिला व्यक्ति का शव, हत्या की आशंका (फोटो: जागरण)

    संवाद सहयोगी, सांबा। सांबा जिले के सीमावर्ती गांव चचवाल में बुधवार की सुबह एक व्यक्ति का शव सरकारी स्कूल के कमरे में मिला। बुधवार की सुबह जब सरकारी स्कूल के अध्यापक स्कूल पहुंचे तो उन्होंने खून की छींटे देखी जिसके बाद उन्हें एक कमरे में खिड़की के साथ बंधा हुआ एक व्यक्ति का शव मिला।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    शव देखते ही सभी के होश उड़ गए और उन्होंने इसकी सूचना पूर्व नायब सरपंच रंजीत सिंह को दी जिसके बाद पुलिस को सूचित किया गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल सांबा पहुंचाया। वहीं मौके पर एसपी गारू राम, डीएसपी डॉ सुमित शर्मा समेत एफएसल की टीम और कई अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे और उन्होंने मौके से कई सबूत एकत्रित किए।

    मृतक की पहचान विजय कुमार पुत्र स्वर्गीय बिशन दास निवासी चचवाल के रूप में हुई है। पुलिस ने देखा कि पूरे स्कूल परिसर में खून बिखरा पड़ा था और शव एक पुराने कमरे में खिड़की के साथ बंधा मिला। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि युवक की मौत किन हालात में हुई, यह पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ही स्पष्ट होगा।

    मृतक मिस्त्री का काम करता था। ग्रामीणों ने बताया कि वारदात मृतक के घर से मात्र 50 मीटर की दूरी पर हुई है, जिससे पूरे गांव में भय और दहशत का माहौल है। लोग इसे हत्या की आशंका मानते हुए मांग कर रहे हैं कि पुलिस घटना की निष्पक्ष जांच करे और दोषियों को जल्द गिरफ्तार कर सच्चाई सामने लाए ताकि गांव में शांति कायम हो सके।