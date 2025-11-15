जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट में बड़ा फेरबदल, 71 जजों का तबादला
जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट ने एक बड़े फेरबदल में 71 न्यायिक अधिकारियों का तबादला किया है, जिसमें 37 जिला जज और 34 सब-जज शामिल हैं। यशपाल बार्नी को जेएंडके स्पेशल ट्रिब्यूनल में नियुक्त किया गया है, जबकि रविंद्र नाथ जम्मू के प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज बने हैं। महेंद्र कुमार शर्मा को रजिस्ट्रार जनरल का अतिरिक्त प्रभार मिला है। अन्य कई जजों का भी स्थानांतरण किया गया है।
जेएनएफ, जम्मू। जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट ने न्यायपालिका में भारी फेरबदल करते हुए 71 न्यायिक अधिकारियों का तबादला किया है। हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल की ओर से जारी आदेशानुसार 37 जिला जजों व 34 सब-जजों का तबादला किया है। प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जम्मू यशपाल बार्नी को डेपुटेशन पर जेएंडके स्पेशल ट्रिब्यूनल में सदस्य के तौर पर तैनात किया है।
प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज सांबा रविंद्र नाथ को बार्नी के स्थान पर जम्मू का प्रिंसिपल डिस्ट्रक्ट एंड सेशन जज नियुक्त किया है। अन्य मुख्य तबादलों में चीफ जस्टिस के प्रमुख सचिव महेंद्र कुमार शर्मा को हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा है।
प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज रियासी के पद पर कार्यरत जीमा बशीर को प्रिंसिपल डिस्ट्रक्ट जज बांडीपोरा नियुक्त किया है। रियासी में खलील अहमद चौधरी की तैनाती की है। भ्रष्टाचार निरोधक विशेष न्यायाधीश जम्मू हक नवाज जरगर को प्रिंसिपल डिस्ट्रक्ट जज श्रीनगर के पद पर नियुक्त किया है।
इस स्थान पर कार्यरत तसलीम आरिफ को भ्रष्टाचार निरोधक विशेष न्यायाधीश श्रीनगर के पद पर नियुक्त किया है। जम्मू-कश्मीर ज्यूडिशियल एकेडमी की निदेशक सोनिया गुप्ता का तबादला कर उन्हें भ्रष्टाचार निरोधक विशेष न्यायाधीश जम्मू के पद पर नियुक्त किया है।
प्रिंसिपल जज फेमिली कोर्ट जम्मू के पद पर कार्यरत अजय गुप्ता का तबादला कर प्रिंसिपल डिस्ट्रक्ट जज रामबन नियुक्त किया है। स्वाति गुप्ता को हाईकोर्ट की जम्मू विंग का रजिस्ट्रार ज्यूडिशियल नियुक्त किया है जबकि इस पद पर कार्यरत संदीप कौर को प्रिंसिपल जज फेमिली कोर्ट जम्मू नियुक्त किया गया है।
