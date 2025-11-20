जम्मू-कश्मीर में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 58 जेकेएएस अधिकारियों के तबादले, देखें पूरी लिस्ट

राज्य ब्यूरो, जागरण, जम्मू। जम्मू कश्मीर सरकार ने वीरवार को बड़े पैमाने पर प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 58 जेकेएएस अधिकारियों को ट्रांसफर कर दिया। सरकार ने जम्मू कश्मीर सेवा के वरिष्ठ अधिकारी व लीगल मेट्रालाजी विभाग के नियंत्रक राजिंदर सिंह तारा को वन, पारिस्थितिकी व पर्यावरण विभाग के सचिव के पद पर तैनात किया है। वहीं एस्टेट्स विभाग के महानिदेशक तारिक हुसैन गनई को जम्मू कश्मीर मेडिकल सप्लाईज़ कारपोरेशन का प्रबंध निदेशक बनाया है। उनके पास पहले इस कारपोरेशन का अतिरिक्त प्रभार था। सरकार ने सज्जाद हुसैन गनई को इंटेगरेटेड लाइल्ड डेवेलपमेंट स्कीम का मिशन निदेशक बनाया गया है। वही सौरभ शर्मा जम्मू विकास प्राधिकरण का सचिव बनाया गया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

सरकार ने बशीर अहमद खान को सामाज कल्याण विभाग का कार्यकारी निदेशक, शिव कुमार गुप्ता को निदेशक नियंत्रक, लीगल मेट्रोलाजी, रियाज़ अहमद वानी को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग का विशेष सचिव , राजेन्द्र कुमार शर्मा को कौशल विकास विभाग का विशेष सचिव, अश्वनी खजूरिया को एस्टेट्स विभाग जम्मू का निदेशक बनाया है। उनके पास एस्टेट्स विभाग कश्मीर का अतिरिक्त प्रभार भी रहेगा।

जेकेएएस अधिकारी आबिद हुसैन कोअतिरिक्त महानिरीक्षक पंजीकरण, कश्मीर, अशीष कुमार गुप्ता को विद्युत विकास विभाग का विशेष सचिव, आशिक हुसैन लिली को सर्वे एवं भूमि अभिलेख श्रीनगर का क्षेत्रीय निदेशक, धनश्याम सिंह को जल शक्ति विभाग का विशेष सचिव, बिलाल खुर्शीद को कोअापरेटिव कश्मीर अतिरिक्त रजिस्ट्रार बनाया है।

सरकार ने रियाज़ अहमद बैग को पर्यटन विकास प्राधिकरण, तोसामैदान का अतिरिक्त प्रभार के साथ पर्यटन विकास प्राधिकरण, युसमर्ग का अतिरिक्त प्रभार भी दिया है। सरकार ने नताशा कल्सोत्रा जम्मू कश्मीर स्पेशल ट्राइब्यूनल का रिजस्ट्रार, सुरेश चंद्र को उपमुख्यमंत्री का ओएसडी बनाया है। राजेश कुमार बसोत्रा रजिस्ट्रार, कठुआ, मुज़फ्फर मलिक को मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय में अतिरिक्त सचिव, खालिद हुसैन को रजिस्ट्रार, जम्मू व अनिरुद्ध राय को रजिस्ट्रार, सेल्स टैक्स ट्रिब्यूनल के पद पर तैनात किया गया है।

वहीं फ़रीद अहमद कोहली को जियोलाजी एंड माइनिंग, जम्मू का संयुक्त निदेशक, नसीर महमूद खान को ग्रामीण विकास निदेशालय, कश्मीर का संयुक्त निदेशक बनाया गया है। सरकार ने संजीव शर्मा को पर्यटन विकास प्राधिकरण, भद्रवाह का मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनाया है। मंजूर अहमद को कानून, व संसदीय कार्य विभाग में भेजा गया है। वहीं मुख्तार अहमद को सहायक आयुक्त पंचायत, जम्मू बनाया गया है। जेकेएएस अधिकारी सैयद नदीम इक़बाल अंद्राबी को उप निदेशक, अर्बन लोकल बाडीज़, कश्मीर, सलाम दीन मुख्य निर्वाचन अधिकारी, कार्यालय में उप निदेशक सूचना, पीर जाहिद को उप निदेशक, पर्यटन, कश्मीर व मनोज कुमार को प्रोजेक्ट आफिसर, वेज एम्प्लायमेंट किश्तवाड़ बनाया गया है।

सरकार ने अब्दुल खबीर को उप निदेशक, जनजातीय कार्य विभाग, जम्मू, शहज़ादा नूर-उल-ऐन को उप जिला निर्वाचन अधिकारी, किश्तवाड़, जाविद इक़बाल भट को उप निदेशक, ग्रामीण स्वच्छता, कश्मीर, अब्दुल मजीद राथर को सामान्य प्रशासन विभाग में भेजा गया है। सरकार ने अल्ताफ हुसैन भट को प्रोजेक्ट अधिकारी, वेज एम्प्लायमेंट गांदरबल, मिनाक्षी जसरोटिया को सहायक सेटलमेंट अधिकारी, सुगंधी बनोत्रा को हैंडलूम विभाग, जम्मू का उप निदेशक (प्रशिक्षण), ग़ुलाम मोहम्मद खान को उप निदेशक, एस्टेट्स, कश्मीर, अरशादा अख्तर को उप सचिव, योजना, विकास एवं निगरानी विभाग, फारूक अहमद बांडे को उप सचिव, संस्कृति विभाग, मनोज कुमार को उप सचिव, वित्त विभाग, मोहम्मद यासीन शाह को सहायक आयुक्त पंचायत, बडगाम, सुनील दत्त को उप सचिव, जम्मू कश्मीर प्रोफ़ेशनल एंट्रेंस एग्ज़ामिनेशन बोर्ड, प्रीति शर्मा को सामाज कल्याण विभाग में भेजा गया है।

जेकेएएस अधिकारी सानिया मलिक को राहत एवं पुनर्वास आयुक्त (माइग्रेंट्स) में तैनाती के लिए भेजा गया है। वहीं कंचन बाला को राहत एवं पुनर्वास आयुक्त (माइग्रेंट्स), रुपाली वैद को जम्मू-कश्मीर सेवा चयन बोर्ड में अंडर सेक्रेटरी, मंसूर अहमद को पर्यटन विभाग में अंडर सेक्रेटरी, वरुण भसीन को परिवहन विभाग, तजमुल यूसुफ को हैंडलूम व हैंडीक्राफ्ट्स विभाग, सोनम वर्मा को वित्त विभाग, कपिल दयोल को परिवहन विभाग, मुजफ्फर अहमद मलिक को खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग में अगली तैनाती के लिए भेजा गया है।