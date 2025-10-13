कश्मीर के पुलवामा में मदरसे में लगी आग, दमकल कर्मचारियों ने कड़ी मशक्कत के बाद पाया काबू

जागरण संवाददाता,श्रीनगर। पुलवामा जिले के पैरीपोरा इलाके में सिथत दारुल-उलूम में रविवार सुबह आग लग गई, जिससे एक मंजिला मदरसा भवन क्षतिग्रस्त हो गया।

जानकारी के अनुसार आग मदरसे के एक कमरे में लगी और इससे पहले कि स्थानीय लोग घटना की सूचना दमकल कर्मचारियों को देते,आग ने तेजी से फैलते हुए पूरे मदरसे जोकि जानकारी के अनुसार ज्यादातर लकड़ी से बना हुआ था, में फैल हई।