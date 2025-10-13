Language
    कश्मीर के पुलवामा में मदरसे में लगी आग, दमकल कर्मचारियों ने कड़ी मशक्कत के बाद पाया काबू

    By Raziya Noor Edited By: Prince Sharma
    Updated: Mon, 13 Oct 2025 03:21 PM (IST)

    एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना में, एक मदरसे में आग लगने से वह क्षतिग्रस्त हो गया। घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय लोगों ने दमकल विभाग को सूचित किया। आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है, लेकिन नुकसान काफी हुआ है।

    जागरण संवाददाता,श्रीनगर। पुलवामा जिले के पैरीपोरा इलाके में सिथत दारुल-उलूम में रविवार सुबह आग लग गई, जिससे एक मंजिला मदरसा भवन क्षतिग्रस्त हो गया।

    जानकारी के अनुसार आग मदरसे के एक कमरे में लगी और इससे पहले कि स्थानीय लोग घटना की सूचना दमकल कर्मचारियों को देते,आग ने तेजी से फैलते हुए पूरे मदरसे जोकि जानकारी के अनुसार ज्यादातर लकड़ी से बना हुआ था, में फैल हई।

    दमकल र्कमी घटनास्थल पर पहुंच गए और बचाव कार्रवाई शुरू की गई। स्थानीय लोगों और पुलिस की सहायता से आग पर काबू पा लिया गया अलबत्ता इस बीच मदरसा क्षतिग्रस्त हो गया था। एक पुलिस अधिकारी ने कहा, आग के कारणों का पता लगाया जा रहा है अलबत्ता इस सिलसिले में जांच शुरू की गई है।