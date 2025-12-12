जम्मू के मक्खनपुर में ट्रांसफार्मर खराब, ग्रामीणों को कम वोल्टेज की समस्या

संवाद सहयोगी जागरण मीरा साहिब। गांव मक्खनपुर के लोग गांव में लगे बिजली ट्रांसफार्मर में आई तकनीकी खराबी का कारण कम वोल्टेज की समस्या से परेशान हो रहे हैं। लोगों ने बिजली विभाग से मांग कर कहा कि जल्द से जल्द ट्रांसफार्मर की खराबी को दूर कर हमें सुचारू रूप से बिजली उपलब्ध करवाई जाए।

इस संबंध में स्थानीय लोगों गुरदीप सिंह अमरजीत सिंह तूफान सिंह जगदीश लाल रमेश लाल आदि ने बताया कि गांव में ढाई सौ किलो वाट का ट्रांसफार्मर लगा हुआ है जो कि गांव की आबादी के लिहाज से कम क्षमता का है और आए दिन उसमें कोई ना कोई खराबी बनी रहती है।

दो दिन पूर्व ही ट्रांसफार्मर में खराबी आई थी इसके बाद से रात को कम वोल्टेज आ रही है और बिजली होते हुए भी मोमबत्ती जलाकर रोशनी का सहारा लेना पड़ रहा है। लोगों ने कहा कि बिजली विभाग गांव-गांव में डिजिटल मीटर लगाने के अभियान तो लगातार चल रहा है लेकिन लोगों को बिजली किस तरीके से मिल रही है इससे उसका कोई भी लेना देना नहीं।

बिजली विभाग के प्रति जताई नाराजगी ग्रामीणों के अनुसार हर महीने बिजली का बल समय पर देते हैं लेकिन बिजली उन्हें ठीक तरीके से नहीं मिल पा रही| इसी तरह कुलबीर सिंह चमन लाल साहिल चौधरी ओंकार सिंह आदि ने बताया कि हालांकि बिजली विभाग अधिकारियों को भी समस्या के बारे में अवगत करवाया गया था बावजूद इसके अभी तक समस्या के समाधान के लिए कदम नहीं उठाए जा रहे जिसके चलते लोगों में बिजली विभाग के प्रति नाराजगी है।