    जम्मू के मक्खनपुर में ट्रांसफार्मर खराब, ग्रामीणों को कम वोल्टेज की समस्या

    By Jaimbal Choudhary Edited By: Prince Sharma
    Updated: Fri, 12 Dec 2025 03:32 PM (IST)

    जम्मू के मक्खनपुर गांव में ट्रांसफार्मर में खराबी आने के कारण ग्रामीण कम वोल्टेज की समस्या से परेशान हैं। ग्रामीणों ने बिजली विभाग से ट्रांसफार्मर की ...और पढ़ें

    ट्रांसफार्मर फाइल फोटो

    संवाद सहयोगी जागरण मीरा साहिब। गांव मक्खनपुर के लोग गांव में लगे बिजली ट्रांसफार्मर में आई तकनीकी खराबी का कारण कम वोल्टेज की समस्या से परेशान हो रहे हैं। लोगों ने बिजली विभाग से मांग कर कहा कि जल्द से जल्द ट्रांसफार्मर की खराबी को दूर कर हमें सुचारू रूप से बिजली उपलब्ध करवाई जाए।

    इस संबंध में स्थानीय लोगों गुरदीप सिंह अमरजीत सिंह तूफान सिंह जगदीश लाल रमेश लाल आदि ने बताया कि गांव में ढाई सौ किलो वाट का ट्रांसफार्मर लगा हुआ है जो कि गांव की आबादी के लिहाज से कम क्षमता का है और आए दिन उसमें कोई ना कोई खराबी बनी रहती है।

    दो दिन पूर्व ही ट्रांसफार्मर में खराबी आई थी इसके बाद से रात को कम वोल्टेज आ रही है और बिजली होते हुए भी मोमबत्ती जलाकर रोशनी का सहारा लेना पड़ रहा है। लोगों ने कहा कि बिजली विभाग गांव-गांव में डिजिटल मीटर लगाने के अभियान तो लगातार चल रहा है लेकिन लोगों को बिजली किस तरीके से मिल रही है इससे उसका कोई भी लेना देना नहीं।

    बिजली विभाग के प्रति जताई नाराजगी

    ग्रामीणों के अनुसार हर महीने बिजली का बल समय पर देते हैं लेकिन बिजली उन्हें ठीक तरीके से नहीं मिल पा रही| इसी तरह कुलबीर सिंह चमन लाल साहिल चौधरी ओंकार सिंह आदि ने बताया कि हालांकि बिजली विभाग अधिकारियों को भी समस्या के बारे में अवगत करवाया गया था बावजूद इसके अभी तक समस्या के समाधान के लिए कदम नहीं उठाए जा रहे जिसके चलते लोगों में बिजली विभाग के प्रति नाराजगी है।

    लोगों ने बिजली विभाग को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर जल्द से जल्द है ट्रांसफार्मर की खराबी को दूर नहीं किया गया तो पावर स्टेशन के बाहर विरोध प्रदर्शन करने पर मजबूर हो जाएंगे| उधर इस संबंध में पूछे जाने पर बिजली विभाग के एइइ गुलशन शर्मा ने बताया कि अभी तक उनके पास ऐसी कोई शिकायत नहीं आई है फिर भी वह समस्या के समाधान के लिए तत्काल कदम उठाएंगे|