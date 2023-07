Blast in Jammu: कच्ची छावनी इलाके में देर रात हुआ जोरदार धमाका, लोगों में डर का माहौल

Blast in Jammu घटना के बाद से क्षेत्र में दहशत का माहौल है। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि उन्हें किसी प्रकार के धमाके के सुबूत नहीं मिले हैं। इलाके को फिर खंगाला जाएगा। इसके बाद स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। इस समय श्री अमरनाथ यात्रा भी चल रही है ऐसे में किसी साजिश से भी इनकार नहीं किया जा सकता है।

धमाके से दीवार और जमीन पर छोटे सुराख हुए। (प्रतीकात्मक तस्वीर)

Your browser does not support the audio element.