Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    जम्मू में 1187 स्कूलों में लाइव अटेंडेंस सिस्टम लागू, अब छात्रों और स्टाफ की रियल टाइम निगरानी होगी संभव

    By Satnam Singh Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Sun, 23 Nov 2025 02:00 AM (IST)

    जम्मू के 1187 स्कूलों में लाइव अटेंडेंस सिस्टम लागू किया गया है। इससे छात्रों और स्टाफ की रियल टाइम निगरानी हो सकेगी, जिससे शिक्षा व्यवस्था में सुधार आएगा। उपस्थिति दर्ज करने में आसानी होगी और अनियमितताओं को कम किया जा सकेगा। यह प्रणाली पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देगी।

    prefferd source google
    Hero Image

    जम्मू जिला में 1187 स्कूलों में लाइव अटेंडेंस सिस्टम लागू हुआ। सांकेतिक तस्वीर

    राज्य ब्यूरो, जम्मू। जम्मू जिला के 1187 स्कूलों में से 1173 स्कूलों ने लाइव अटेंडेंस बॉट को अपनाया है, जिससे स्टाफ और छात्रों की उपस्थिति की रियल-टाइम निगरानी संभव हो रही है। जिला के 944 स्कूलों में प्री-प्राइमरी कक्षाएं संचालित हो रही हैं, जिनमें कुल 7561 बच्चों का नामांकन है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    यह जानकारी स्कूल शिक्षा विभाग जम्मू के निदेशक नसीम चौधरी की अध्यक्षता में हुई बैठक में दी गई। निदेशक ने जिला में स्कूलों की प्रगति की भी समीक्षा की और सभी डिजिटल सर्वेक्षण एवं रिपोर्टिंग प्रक्रियाओं को समय पर पूरा करने के निर्देश दिए।

    जम्मू जिले में शैक्षणिक गतिविधियों, स्कूल ढांचागत विकास, काउंसलिंग सेवाओं और डिजिटल पहल की समीक्षा की गई। मुख्य शिक्षा अधिकारी जम्मू ने जिले में लागू की जा रही विभिन्न शैक्षणिक योजनाओं, जम्मू कश्मीर पूंजीगत व्यय बजट, जिला बजट, समग्र शिक्षा और पीएम पोषण योजना की प्रस्तुति दी।

    निदेशक ने इन योजनाओं की प्रभावी लागू करने स्थिति का आकलन करते हुए आवश्यक निर्देश जारी किए। एआरएमएस -पोर्टल पर उपलब्ध 21 नवंबर 2025 तक के आंकड़ों के आधार पर पीएम पोषण की प्रगति की समीक्षा की गई।

    निदेशक ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि मध्यान्ह भोजन योजना का सुचारू संचालन सुनिश्चित करें और पारदर्शिता बनाए रखने के लिए नियमित रिपोर्टिंग करें। निदेशक ने आया वर्करों की उपलब्धता, वेतन भुगतान और बुनियादी सुविधाओं को सुनिश्चित करते हुए प्रारंभिक शिक्षा को मजबूत करने पर जोर दिया।

    निदेशक ने आरटीई प्रावधानों और समग्र शिक्षा के अंतर्गत विभिन्न प्रयासों की समीक्षा करते हुए स्कूलों के बीच संसाधनों के सर्वोत्तम उपयोग की आवश्यकता पर बल दिया, ताकि सभी छात्रों को समान रूप से लाभ मिल सके। बैठक में समग्र शिक्षा, जिला बजट और केंद्र शासित प्रदेश पूंजीगत व्यय बजट के तहत पूर्ण हुए भवनों व जारी निर्माण कार्यों पर विस्तृत प्रस्तुति दी गई।

    निदेशक ने प्रगति का निरीक्षण करते हुए लंबित कार्यों को समय पर और उच्च गुणवत्ता के साथ पूरा करने के निर्देश दिए। बैठक के अंत में निदेशक ने विभागीय टीम के प्रयासों की सराहना की और सभी फील्ड अधिकारियों व संस्थान प्रमुखों को शिक्षण प्रक्रिया को मजबूत करने, छात्र-केंद्रित सेवाओं में सुधार लाने तथा सभी योजनाओं और प्रयासों को प्रभावी तरीके से लागू करने सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

    बैठक में सभी क्लस्टर प्रिंसिपल, सभी जोनल एजुकेशन अधिकारी तथा पीएम श्री स्कूलों के प्रधानाचार्य उपस्थित रहे।