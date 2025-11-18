Jammu Kashmir News: उम्रकैद की सजा काट रहे कैदी की उपचार के दौरान मौत, गंभीर बीमारी से था ग्रसित 

जागरण संवाददाता, जम्मू। सेंट्रल जेल कोट भलवाल में उम्रकैद की सजा काट रहे एक कैदी की उपचार के दौरान मौत हो गई। कैदी सीता राम निवासी मोहरा सनाल, ऊधमपुर कई महीनों से गंभीर बीमारी से जूझ रहा था और कैंसर इंस्टिट्यूट बख्शी नगर में उपचाराधीन था, जहां सोमवार को मौत हो गई।

जेल प्रशासन के अनुसार, रविवार को इलाज के दौरान उसकी हालत बिगड़ गई और चिकित्सकों ने उसे बचाने का प्रयास किया, लेकिन वह जीवन नहीं बचा सके। कैदी को 19 मई 2025 को मेडिकल ऑफिसर, सेंट्रल जेल जम्मू कोट भलवाल की सलाह पर स्वास्थ्य जांच, उपचार और आगे के प्रबंधन के लिए जीएमसी जम्मू में शिफ्ट किया गया था। बाद में उसे कैंसर इंस्टिट्यूट में रेफर कर दिया गया, जहां वह उपचाराधीन था।