    Jammu Kashmir News: उम्रकैद की सजा काट रहे कैदी की उपचार के दौरान मौत, गंभीर बीमारी से था ग्रसित 

    By Dinesh Mahajan Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Tue, 18 Nov 2025 01:26 PM (IST)

    जम्मू के सेंट्रल जेल कोट भलवाल में उम्रकैद की सजा काट रहे कैदी सीता राम की इलाज के दौरान मौत हो गई। वह कैंसर से पीड़ित था और कई महीनों से उसका इलाज चल रहा था। हालत बिगड़ने पर उसे अस्पताल में रेफर किया गया था, जहाँ डॉक्टरों ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन वह सफल नहीं हो पाए। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    जम्मू जेल में उम्रकैद की सजा काट रहे कैदी की इलाज के दौरान मौत।

    जागरण संवाददाता, जम्मू। सेंट्रल जेल कोट भलवाल में उम्रकैद की सजा काट रहे एक कैदी की उपचार के दौरान मौत हो गई। कैदी सीता राम निवासी मोहरा सनाल, ऊधमपुर कई महीनों से गंभीर बीमारी से जूझ रहा था और कैंसर इंस्टिट्यूट बख्शी नगर में उपचाराधीन था, जहां सोमवार को मौत हो गई।

    जेल प्रशासन के अनुसार, रविवार को इलाज के दौरान उसकी हालत बिगड़ गई और चिकित्सकों ने उसे बचाने का प्रयास किया, लेकिन वह जीवन नहीं बचा सके। कैदी को 19 मई 2025 को मेडिकल ऑफिसर, सेंट्रल जेल जम्मू कोट भलवाल की सलाह पर स्वास्थ्य जांच, उपचार और आगे के प्रबंधन के लिए जीएमसी जम्मू में शिफ्ट किया गया था। बाद में उसे कैंसर इंस्टिट्यूट में रेफर कर दिया गया, जहां वह उपचाराधीन था।

    अधिकारियों के अनुसार उक्त कैदी वर्ष 2011 में थाना पंचैरी में दर्ज एक हत्या मामले में दोषी पाया गया था। कोर्ट द्वारा उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी, जिसके बाद से वह कोट भलवाल जेल में बंद था।

    एसएचओ घरोटा संदीप सिंह ने बताया कि शव का पोस्टमार्टम करवा दिया गया है और रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के वास्तविक कारणों का पता चल सकेगा। जेल में बंद किसी भी कैदी की मौत के मामले में निर्धारित नियमों के तहत प्रशासनिक स्तर पर अलग से जांच की जाती है।