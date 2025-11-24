Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    एलजी सिन्हा ने बढ़ाया जम्मू-कश्मीर पुलिस का मनोबल, बोले- 'यह दुनिया का एकमात्र संगठन जो छद्म युद्ध का मुकाबला कर रहा'

    By Rahul SharmaEdited By: Rahul Sharma
    Updated: Mon, 24 Nov 2025 03:14 PM (IST)

    जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जम्मू-कश्मीर पुलिस का मनोबल बढ़ाते हुए कहा कि वे दुनिया के एकमात्र ऐसे संगठन हैं जो छद्म युद्ध का सामना कर रहे हैं। उन्होंने शांति और सुरक्षा बनाए रखने में पुलिस की महत्वपूर्ण भूमिका की सराहना की और उनके प्रयासों को सराहा।

    prefferd source google
    Hero Image

    उपराज्यपाल मनोज सिन्हा बोले सीटीसी सुंजवां के विकास के लिए प्रस्तुति, बुनियादी ढांचे में होगी बढ़ोतरी।

    राज्य ब्यूरो, जम्मू। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने सोमवार को कहा कि जम्मू कश्मीर पुलिस की राष्ट्रभक्ति ,वीरता, त्याग, समपर्ण और बलिदान की गाथा सभी के लिए प्रेरणादायक है।

    आज यहां शरदकालीन राजधानी के बाहरी क्षेत्र सुंजवां में जम्मू कश्मीर पुलिस के कमांडो ट्रेनिंग सेंटर (सीटीसी) में प्रशिक्षणरत अधिकारियों व जवानों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर पुलिस संगठन दुनिया का एकमात्र ऐसा संगठन है जो कानून व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने से लेकर, एक पड़ोसी मुल्क द्वारा छेड़े गए छद्म युद्ध का न सिर्फ मुकाबला कर रहा है बल्कि उसे हरा भी रहा है। 

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    उपराज्यपाल ने सीटीसी सुंजवां में उपलब्ध सुविधाओं और ट्रेनिंग माडयूल का भी जायजा लिया। संबधतत अधिकारियों ने उन्हें ऑपरेशनल तैयारी, स्पेशल काउंटर-टेरर और प्रशिक्षुओं को टैक्टिकल ट्रेनिंग के बारे में जानकारी दी गई। 

    एसएसपी प्रशिक्षण एवं विशेष अभियान ने उन्हें सीटीसी में उपलब्ध सुविधाओं के साथ साथ सीटीसी के प्रस्तावित विकास और बुनियादी ढांचागत सुविधाओं में बढ़ौत्तरी के संदर्भ में एक प्रस्तुति भी दी। 

    जम्मू-कश्मीर पुलिस की राष्ट्रभक्ति और बलिदान प्रेरणादायक

    अपने दौरे के दौरान उपराज्यपाल ने सीटीसी में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे जवानों व अधिकारियों के साथ बातचीत की और उनके अनुभव को जाना। उन्होंने उनसे सीटीसी में उपलब्ध सुविधाओं पर फीडबैक भी प्रभावित किया। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने इस अवसर पर जवानों व अधिकारियों का मनोबल बढ़ाते हुए कहा कि पूरा देश जम्मू कश्मीर पुलिस पर गर्व करता है। उनकी राष्ट्रभक्ति और बलिदान सभी के लिए प्रेरणादायक है। 

    उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर पुलिस के अधिकारियों व जवानों व उनके परिजनों के कल्याण के लिए प्रदेश व केंद्र सरकार सभी संभव उपाय कर रही है। सीटीसी सुंजवां में उपराज्यपाल के दौरे के दौरान पुलिस महानिदेशक नलिन प्रभात व अन्य वरिष्ठ पुलिस अधिकारी भी थे।