आतंकवाद पर भड़के एलजी मनोज सिन्हा, बोले-'समर्थन करने वालों को बेनकाब करना जरूरी, लोगों को आगे आना होगा'

डिजिटल डेस्क, जागरण, जम्मू। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने गुरुवार को कहा कि आतंकवाद विकास का दुश्मन है और सुरक्षा बल इसे खत्म करने के लिए अपना काम कर रहे हैं और करते रहेंगे, लेकिन समाज की भी ज़िम्मेदारी है कि वह इस खतरे के खिलाफ खड़ा हो।

जम्मू विश्वविद्यालय में एक विशेष दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए, उपराज्यपाल सिन्हा ने कहा कि आतंकवाद से लड़ने के लिए सामूहिक प्रयास की आवश्यकता है।

उन्होंने सोमवार को दिल्ली विस्फोट में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि भी दी और पीड़ितों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की।

विकास का दुश्मन है आतंकवाद

उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा, "आतंकवाद विकास का दुश्मन है। जम्मू-कश्मीर के लोग लंबे समय से आतंकवाद का दंश झेल रहे हैं और यहां के युवा ऊंचे सपने देख रहे हैं। उनके पंख उन्हें वहां पहुंचने में मदद करते हैं जहां देश और दुनिया के युवा पहुंच चुके हैं।"