आतंकवाद पर भड़के एलजी मनोज सिन्हा, बोले-'समर्थन करने वालों को बेनकाब करना जरूरी, लोगों को आगे आना होगा'
जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आतंकवाद पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि इसके समर्थकों को बेनकाब करना जरूरी है और लोगों को आगे आना होगा। उन्होंने सुरक्षा बलों की भूमिका की सराहना की और विकास कार्यों पर जोर दिया।
डिजिटल डेस्क, जागरण, जम्मू। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने गुरुवार को कहा कि आतंकवाद विकास का दुश्मन है और सुरक्षा बल इसे खत्म करने के लिए अपना काम कर रहे हैं और करते रहेंगे, लेकिन समाज की भी ज़िम्मेदारी है कि वह इस खतरे के खिलाफ खड़ा हो।
जम्मू विश्वविद्यालय में एक विशेष दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए, उपराज्यपाल सिन्हा ने कहा कि आतंकवाद से लड़ने के लिए सामूहिक प्रयास की आवश्यकता है।
उन्होंने सोमवार को दिल्ली विस्फोट में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि भी दी और पीड़ितों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की।
विकास का दुश्मन है आतंकवाद
उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा, "आतंकवाद विकास का दुश्मन है। जम्मू-कश्मीर के लोग लंबे समय से आतंकवाद का दंश झेल रहे हैं और यहां के युवा ऊंचे सपने देख रहे हैं। उनके पंख उन्हें वहां पहुंचने में मदद करते हैं जहां देश और दुनिया के युवा पहुंच चुके हैं।"
उपराज्यपाल ने कहा कि समाज की भी ज़िम्मेदारी है कि वह खड़ा हो और जो नहीं उठ खड़े होते, वे पीछे छूट जाते हैं। उन्होंने कहा, "आतंकवाद का समर्थन करने के लिए जो भी कहानी गढ़ी जाती है, ऐसे लोगों को बेनकाब करना समय की मांग है।"
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।