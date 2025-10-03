लेह हिंसा के आठ दिन बाद खुले स्कूल, कब शुरू होगी इंटरनेट सेवा?

राज्य ब्यूरो, जम्मू। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में जन जीवन को सामान्य बनाने के प्रयासों के चलते शुक्रवार को जिले में आठवीं कक्षा तक के स्कूल खुल जाएंगे।

लेह जिले में हालात में बेहतरी के चलते वीरवार को लेह जिला प्रशासन ने सुबह दस बजे से शाम छह बजे तक बाजारों को खुला रखने के साथ सड़कों पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलाने की भी अनुमति दी है।

वहीं, जिले में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत प्रशासनिक पाबंदिया जारी रहेंगी। इस दौरान संवेदशनील इलाकों में सुरक्षाबलों की कड़ी निगरानी रहेगी। इस संबंध में वीरवार को लेह जिला प्रशासन ने आदेशी जारी कर दिया।

लेह में नहीं बना दशहरा