Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    लेह हिंसा के आठ दिन बाद खुले स्कूल, कब शुरू होगी इंटरनेट सेवा?

    By vivek singh Edited By: Prince Sharma
    Updated: Fri, 03 Oct 2025 08:08 AM (IST)

    लद्दाख के लेह जिले में जनजीवन सामान्य हो रहा है। आठवीं तक के स्कूल खुल गए हैं और बाजार सुबह 10 से शाम 6 बजे तक खुले रहेंगे जिससे चहल-पहल बढ़ गई है। हालांकि धारा 163 के तहत पाबंदियां जारी हैं और संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा कड़ी है। हाल ही में हुई मौतों के विरोध में दशहरा नहीं मनाया गया।

    prefferd source google
    Hero Image
    लेह हिंसा के बाद मौजूद सुरक्षाकर्मी (एएनआई फोटो)

    राज्य ब्यूरो, जम्मू।  केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में जन जीवन को सामान्य बनाने के प्रयासों के चलते शुक्रवार को जिले में आठवीं कक्षा तक के स्कूल खुल जाएंगे।

    लेह जिले में हालात में बेहतरी के चलते वीरवार को लेह जिला प्रशासन ने सुबह दस बजे से शाम छह बजे तक बाजारों को खुला रखने के साथ सड़कों पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलाने की भी अनुमति दी है।

    वहीं, जिले में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत प्रशासनिक पाबंदिया जारी रहेंगी। इस दौरान संवेदशनील इलाकों में सुरक्षाबलों की कड़ी निगरानी रहेगी। इस संबंध में वीरवार को लेह जिला प्रशासन ने आदेशी जारी कर दिया।

    लेह में नहीं बना दशहरा

    लेह में प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कार्रवाई में 4 लोगों की मौत के विरोध में वीरवार को लेह में दशहरे का त्यौहार नही मनाया गया। हिंदू महासभा ट्रस्ट ने बुधवार को घोषणा की थी कि शोक के माहौल में समाज से एकजुटता दिखाते हुए इस बार दशहरा नही मनाया जाएगा।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    वहीं, दूसरी ओर लेह में चार लोगों की मौतों के विरोध में लद्दाख में बार एसोएिशन ने भी 6 अक्टूबर तक काम नही करने का फैसला किया है।

    वीरवार को जिला प्रशासन ने आदेश पर लेह के बाजारों को सुबह दस बजे से शाम छह बजे तक खुले। जरूरी खरीदारी करने के लिए सुबह से बाजारों में चहल पहल रही।

    आज शाम होगा इंटरनेट सेवाओं पर फैसला

    शाम छह बजे के बाद लेह में प्रशासनिक पाबंदिया लगातार लोगों को अपने अपने घरों तक सीमित रहने का आग्रह किया गया। वहीं, दूसरी ओर गृह मंत्रालय शुक्रवार शाम को लेह में इंटरनेट सेवाओं पर रोक लगाने के अपने फैसले की समीक्षा करेगा। मौजूदा स्थिति को ध्यान में रखते हुए शुक्रवार शाम को इंटरनेट सेवाओं पर लगी रोक हटाई जा सकती है।