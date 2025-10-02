लेह में हिंसा के बाद लौटी जिंदगी और खुले बाजार, शोक के कारण इस साल नहीं मनाया जाएगा दशहरा

लेह में हिंसा के बाद सामान्य स्थिति बहाल हो रही है। दुकानें और बाजार सात दिन बाद फिर से खुल गए जिससे लोगों की चहल-पहल बढ़ गई। हालांकि शोक के कारण इस वर्ष दशहरा नहीं मनाया जाएगा। उपराज्यपाल ने सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की और अफवाहों पर ध्यान न देने की सलाह दी है। इंटरनेट पर प्रतिबंध अभी भी जारी है और प्रशासन कड़ी निगरानी रख रहा है।

राज्य ब्यूरो, जम्मू। लेह हिंसा के बाद ठप पड़ी व्यावसायिक गतिविधियां बुधवार को फिर से शुरू हो गईं। सात दिन बाद बाजारों में खरीदारी के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। इस बीच, हिंसा में चार लोगों की मौत के बाद गुरुवार को लेह में दशहरा नहीं मनाया जाएगा।

लद्दाख के उपराज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने लेह में मौजूदा सुरक्षा हालात पर चर्चा के लिए वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों के साथ एक उच्चस्तरीय बैठक की। लेह हिंसा के बाद, हिंदू महासभा ट्रस्ट ने शोक के माहौल में समुदाय के साथ एकजुटता व्यक्त करते हुए इस साल दशहरा समारोह न मनाने का फैसला किया।

ट्रस्ट के अध्यक्ष बलबीर सिंह ने बताया कि दुर्गा नवमी पर लेह में शांति और समृद्धि के साथ-साथ दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना की गई। लेह के हरि कृष्ण मंदिर में पंडित ललित गौतम की देखरेख में पूजा और आरती की गई। जिला प्रशासन ने लेह के बाजारों को सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक खोलने की अनुमति दे दी है।

सात दिन बाद दुकानें, रेस्टोरेंट और भोजनालय फिर से खुल गए। सुबह बाजारों में खरीदारी करने वालों की भीड़ रही। लेह में शाम 6 बजे के बाद भी प्रशासनिक प्रतिबंध लागू रहे और निवासियों से घरों के अंदर रहने का आग्रह किया गया। लद्दाख के उपराज्यपाल कविंदर गुप्ता ने स्थिति में सुधार और क्षेत्र में सामान्य स्थिति बहाल करने के चल रहे प्रयासों पर चर्चा की। उन्होंने कहा, "अफवाहों पर ध्यान न दें।"

उपराज्यपाल ने ज़ोर देकर कहा कि सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए काम कर रहे विभागों को जन सुरक्षा सुनिश्चित करने और क्षेत्र में विकास, आर्थिक और पर्यटन गतिविधियों में तेज़ी लाने के लिए समन्वय करना चाहिए। उन्होंने लोगों को अफवाहों पर ध्यान न देने के लिए जागरूक करने के महत्व पर ज़ोर दिया।

बैठक में मुख्य सचिव डॉ. पवन कोतवाल, लद्दाख पुलिस महानिदेशक शिव दर्शन सिंह जामवाल और लेह नागरिक एवं पुलिस प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। बाज़ारों में चहल-पहल को देखते हुए, शहर में कड़े सुरक्षा प्रबंध किए गए थे ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि क्षेत्र में स्थायी शांति लाने के प्रयासों में कोई बाधा न आए।