'सीनियर अधिकारी फोन का जवाब नहीं देते...', जम्मू-कश्मीर में नौकरशाहों के सामने असहाय महसूस कर रहे विधायक

राज्य ब्यूरो, श्रीनगर। प्रदेश में विधायक अब नौकरशाहों के सामने असहाय महसूस कर रहे हैं। विधानसभा में शुक्रवार को लगभग सभी विधायकों ने शिकायत की कि वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी न तो उनके फोन का जवाब देते हैं और न ही उनके द्वारा भेजे गए पत्रों पर कोई प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं।

विधानसभा में माकपा विधायक मोहम्मद यूसुफ तारीगामी, पीपुल्स कान्फ्रेंस के चेयरमैन सज्जाद गनी लोन, भाजपा विधायक पवन गुप्ता समेत अन्य विधायकों ने इस मुद्दे पर स्पीकर का ध्यान आकर्षित किया। पवन गुप्ता ने कहा कि यदि कोई पत्र किसी अधिकारी के कार्यालय में भेजा जाए, तो वहां से रसीद मिलना तो दूर, कोई जवाब भी नहीं आता।