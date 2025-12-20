Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    लद्दाख में पर्यटन को विशिष्ट पहचान देने के लिए स्वदेश दर्शन 2.0 के तहत 22.1 करोड़ मंजूर, जानिए क्या है परियोजनाएं

    By Vivek Singh Edited By: Rahul Sharma
    Updated: Sat, 20 Dec 2025 03:30 PM (IST)

    स्वदेश दर्शन 2.0 के तहत लद्दाख में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 22.1 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं। इस परियोजना का उद्देश्य लद्दाख की विशिष्ट पहचान को ...और पढ़ें

    Hero Image

    लेह पैलेस में साउंड एंड लाइट शो जैसी परियोजनाएं भी प्रगति पर हैं।

    राज्य ब्यूरो, जम्मू। डेस्टिनेशन लद्दाख अभियान लेह व कारगिल जिलों में पर्यटन को राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विशेष पहचान दिलाकर क्षेत्र के निवासियों के भविष्य को बेहतर बनाएगा। लद्दाख में पर्यटन को विशिष्ट पहचान देने के अभियान के तहत स्वदेश दर्शन 2.0 के तहत पर्यटन को बढ़ावा देने की 22.1 करोड़ की परियोजनाएं मंजूर की गई है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    वहीं लद्दाख में पर्यटकों को बेहतर सुविधाएं देने के लिए दूरदराज इलाकों में 200 होम स्टे पंजीकृत हुए हैं। गुरुवार को लद्दाख के उपराज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने लेह में पर्यटन एवं संस्कृति विभाग के आधिकारिक डेस्टिनेशन लद्दाख अभियान के लोगो का अनावरण किया। इस मौके पर लद्दाख प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ सेना की 72 इन्फैंट्री डिवीजन के जीओसी मेजर जनरल मनीष जोशी व पर्यटन क्षेत्र से जुड़े हितधारक मौजूद रहे।

    लद्दाख में स्वदेश दर्शन 2.0 के तहत मंजूर परियोजनाओं में सिंधु दर्शन पार्क, हुंदरमन हेरीटेज गांव मुख्य हैं। इसके साथ मरखा वैली को भी बढ़ावा दिया जाएगा। वहीं पीएम जनजातीय उन्नत गांव योजना के तहत जनजातीय गांवों में होमस्टे को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। इनमें लगभग 200 होमस्टे पंजीकृत हो चुके हैं। इसके अलावा पेट्रोग्लिफ पार्क, संग्रहालय विकास, सामान्य हाइकिंग केंद्र व लेह पैलेस में साउंड एंड लाइट शो जैसी परियोजनाएं भी प्रगति पर हैं।

    डेस्टिनेशन लद्दाख अभियान का लोगो टीम स्ट्रिंगमो ने तैयार किया

    डेस्टिनेशन लद्दाख अभियान का लोगो टीम स्ट्रिंगमो ने तैयार किया है। यह भोती अक्षर “ला” से प्रेरित है, जो ‘लैंड आफ हाई पासेज़’ का प्रतीक है। इसका गहरा लाल रंग ऐतिहासिक मैरयूल यानी ‘रेड लैंड’ को दर्शाता है। यह लद्दाख की भू-आकृति, विरासत और दृढ़ता का प्रतीक है।

    उपराज्यपाल ने सेलिब्रेट लद्दाख’ पर्यटन कैलेंडर, एसटीपी प्रोत्साहन योजना के साथ सैटेलाइट फोन खरीदने के लिए एसओपी भी जारी किए। वहीं कारगिल स्वायत्त पर्वतीय परिषद के मुख्य कार्यकारी पार्षद डा. मोहम्मद जाफर अखून ने लोगो डिजाइन करने वाली टीम स्ट्रिंगमो की सराहना करते हुए पांच लाख रुपये का इनाम देने की घोषणा की।