    Leh Violence: लेह में नियंत्रण में हालात, पांचवें दिन भी कर्फ्यू जारी; आज भी स्कूल-कॉलेज बंद

    By vivek singh Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Mon, 29 Sep 2025 12:20 AM (IST)

    लेह में हिंसा और सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी के बाद हालात नियंत्रण में हैं। मारे गए दो युवकों का अंतिम संस्कार कड़ी सुरक्षा के बीच हुआ। उपराज्यपाल ने शांति बनाए रखने के लिए कड़ी चौकसी बरतने पर जोर दिया। एहतियात के तौर पर स्कूल और कॉलेज बंद रखने का फैसला लिया गया है। पुलिस ने दंगे में शामिल होने के आरोप में कई लोगों को हिरासत में लिया है।

    लेह में नियंत्रण में हालात। (फोटो जागरण)

    राज्य ब्यूरो, जम्मू। लेह हिंसा और सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी के बाद लद्दाख में हालात नियंत्रण में हैं। दोपहर को हिंसा में मारे गए चार में से दो युवकों का कड़ी सुरक्षा के बीच लेह में अंतिम संस्कार हुआ।

    जिले में सुरक्षा के कड़े प्रबंधों के बीच रविवार को कर्फ्यू में कोई ढील नहीं दी। लेह जिले में इंटरनेट सेवाएं बंद रही। लेह के साथ कारगिल जिले में भी पाबंदियां लगाई हैं।

    वहीं, उपराज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने लेह राजनिवास में उच्च स्तरीय बैठक में सुरक्षा हालात की समीक्षा करते हुए शांति, सुरक्षा व सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए कड़ी चौकसी बरतने पर जोर दिया। बैठक में एहतियात के तौर पर सोमवार को सभी सरकारी व निजी स्कूलों, आंगनबाड़ी केंद्रों और कॉलेजों को बंद रखने का फैसला हुआ।

    लेह में शांति बनाए रखने के लिए आईटीबीपी के जवानों ने फ्लैग मार्च जारी है। लेह में सुरक्षाबलों की अतिरिक्त तैनाती की है। कर्फ्यूग्रस्त इलाकों और संवेदनशील क्षेत्रों में पुलिस व केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के जवानों को दंगा रोकने में इस्तेमाल होने वाले उपकरणों के साथ भारी संख्या में तैनात किया है। हिंसा में शामिल कुछ और लोगों की तलाश जारी है।

    उपराज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने कहा कि अधिकारी क्षेत्र में किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना को रोकने के लिए हर संभव कदम उठाएं। लेह में हुई बैठक में लद्दाख प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ विभिन्न सुरक्षाबलों व खुफिया एजेंसियों के अधिकारी भी मौजूद रहे।

    कड़ी सुरक्षा के बीच हिसंक प्रदर्शनों के दौरान खरनाक गांव के 25 वर्षीय जिगमित दोरजे व इगू के 24 वर्षीय स्टेंजिन नामग्याल का अंतिम संस्कार हुआ। प्रशासन ने अंतिम यात्रा में परिवार के सदस्यों व रिश्तेदारों को शामिल होने की अनुमति दी थी।

    मीडिया को भी अंतिम संस्कार से दूर रखा। हिंसा में मारे गए दो अन्य लोगों 46 वर्षीय सिवांग थारचिन व हनु गांव के रिनचिन दोरजे का अंतिम संस्कार सोमवार को होगा।

    बता दें कि बीते बुधवार को लेह अपेक्स बाडी के आह्वान पर प्रदर्शन ने हिंसक रूप ले लिया था जिसमें चार लोगों की मौत और 80 से अधिक घायल हुए थे। लद्दाख पुलिस ने अब तक 50 से अधिक लोगों को दंगे में शामिल होने के आरोप में हिरासत में लिया है।

    पर्यावरणविद्ध सोनम वांगचुक को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (रासुका) के तहत हिरासत में लेकर राजस्थान के जोधपुर जेल भेजा है। हिंसा के सिलसिले में एफआईआर में नामजद किए गए कांग्रेस के दो काउंसलरों समेत कई लोगों ने शनिवार को स्थानीय अदालत में आत्मसमर्पण कर दिया था। लद्दाख प्रशासन ने पहली बार लेह कस्बे में कर्फ्यू में चार घंटे की आंशिक छूट दी थी।