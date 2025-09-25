Language
    Ladakh Protest: सोनम वांगचुक के संस्थान पर CBI का शिकंजा, FCRA उल्लंघन की जांच शुरू

    By Digital Desk Edited By: Suprabha Saxena
    Updated: Thu, 25 Sep 2025 04:01 PM (IST)

    केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने सोनम वांगचुक द्वारा स्थापित हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव्स लद्दाख के खिलाफ विदेशी अंशदान अधिनियम के उल्लंघन की जांच शुरू कर दी है। अधिकारियों के अनुसार गृह मंत्रालय की शिकायत पर कार्रवाई हो रही है। वांगचुक ने पुष्टि की कि सीबीआई टीम 10 दिन पहले आई थी। लद्दाख में राज्य के दर्जे की मांग को लेकर हुए हिंसक प्रदर्शनों के बाद यह जांच शुरू हुई है।

    शिक्षाविद् और कार्यकर्ता सोनम वांगचुक पर सीबीआई का शिकंजा (फाइल फोटो)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। केंद्रीय जांच ब्यूरो ने लद्दाख के शिक्षाविद् और कार्यकर्ता सोनम वांगचुक द्वारा स्थापित एक संस्थान के खिलाफ विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम के कथित उल्लंघन की जांच शुरू कर दी है। अधिकारियों की ओर से गुरुवार को यह जानकारी दी गई है।

    अब तक नहीं दर्ज हुई है एफआईआर

    जानकारी के अनुसार, उन्होंने कहा कि कुछ समय से जांच चल रही है लेकिन अभी तक कोई एफआईआर दर्ज नहीं की गई है। संपर्क करने पर सोनम वांगचुक ने पीटीआई-भाषा को बताया कि सीबीआई की एक टीम करीब 10 दिन पहले एक आदेश लेकर आई थी, जिसमें कहा गया था कि वे हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव्स लद्दाख (एचआईएएल) में कथित विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम (एफसीआरए) के उल्लंघन के संबंध में गृह मंत्रालय की शिकायत पर कार्रवाई कर रहे हैं।

    हिंसक हो गया था आंदोलन 

    इससे पहले लद्दाख को राज्य का दर्जा और छठी अनुसूची में शामिल करने की मांग को लेकर चल रहा आंदोलन बुधवार को हिंसक हो गया था। इस हिंसा में चार लोगों की जान चली गई थी और 30 पुलिस व सीआरपीएफ जवानों समेत 70 लोग घायल हो गए थे। उपद्रवियों ने भाजपा कार्यालय और लेह स्वायत्त विकास परिषद के कार्यालय में भी तोड़फोड़ कर आग लगा दी थी। इस दौरान करीब एक दर्जन वाहन भी क्षतिग्रस्त हो गए थे।

    पुलिस ने किया लाठीचार्ज

    उपद्रवियों पर नियंत्रण पाने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज, आंसू गैस और कथित तौर पर फायरिंग का सहारा लिया था। पूरे जिले में कर्फ्यू लगा दिया गया है। हिंसा के बाद अनशन पर बैठे पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने अनशन समाप्त करने की घोषणा भी कर दी थी।

    (समाचार एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)