लद्दाख एलजी कविंद्र ने कहा, PM Modi के नेतृत्व में सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण के साथ मजबूत हो रही देश की सीमाएं
लद्दाख के उपराज्यपाल कविंद्र ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश की सीमाएं मजबूत हो रही हैं और सांस्कृतिक धरोहर का संरक्षण किया जा रहा है। उन्होंने सांस्कृतिक धरोहर को हमारी पहचान का अभिन्न अंग बताया और सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई।
राज्य ब्यूरो, जागरण, जम्मू। लद्दाख के उपराज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने कहा कि केंद्र सरकार, सीमावर्ती क्षेत्रों के समग्र विकास, सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण के साथ देश की सामरिक सीमाओं को मजबूत बनाने को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है।
कारगिल के दारचिक में सांस्कृतिक केंद्र के उद्घाटन के बाद विचार व्यक्त करते हुए उपराज्यपाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार लद्दाख के सीमांत इलाकों के विकास, के साथ स्थानीय संस्कृति के संरक्षण व रणनीतिक मोर्चों को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है।
दारचिक सांस्कृतिक केंद्र सीमावर्ती आबादी को सशक्त बनाने की पहल
उपराज्यपाल ने कहा कि यह केंद्र केवल एक ढांचागत परियोजना नहीं, बल्कि दार्द- आर्यन समुदाय की अनूठी सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण का प्रतीक है। दारचिक सांस्कृतिक केंद्र, भारतीय सेना की आपरेशन सद्भावना पहल के तहत स्थापित एक महत्वपूर्ण परियोजना है।
उपराज्यपाल ने कहा कि यह पहल सीमावर्ती आबादी को सशक्त बनाने, जमीनी स्तर पर सांस्कृतिक पहचान को मजबूती देने के साथ स्थानीय युवाओं के लिए सतत अवसर विकसित करने के केंद्र सरकार के व्यापक लक्ष्य को दर्शाती है।
उन्होंने कहा कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के मार्गदर्शन में देश की सशस्त्र सेनाओं का मनोबल व परिचालन क्षमता और मजबूत हुई है। इससे कठिन परिस्थितियों में सैन्यकर्मी आत्मविश्वास के साथ सेवाएं दे पा रहे हैं। इसी स्थिरता ने दारचिक सांस्कृतिक केंद्र जैसी विकासपरक परियोजनाओं के सफल क्रियान्वयन में अहम भूमिका निभाई है।
सामुदायिक कल्याण के लिए लगातार कार्य कर रही सेना
भारतीय सेना की सराहना करते हुए उपराज्यपाल ने कहा कि सेना इस सांस्कृतिक रूप से समृद्ध व सामरिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र में सुरक्षा के साथ-साथ सामुदायिक कल्याण के लिए लगातार कार्य कर रही है। इससे दूरदराज के लोगों को लाभ मिल रहा है। इस दौरान उन्होंनें विश्वास दिलाया कि लद्दाख प्रशासन पूरी प्रतिबद्धता से क्षेत्र के दूरदराज इलाकों के विकास के अपने अभियान को जारी रखेगा।
इससे पहले, उपराज्यपाल ने दारचिक गांव में प्रतापपुर व त्याक्षी के नए कम्युनिटी रेडियो स्टेशनों का भी वर्चुअल शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि ये स्टेशन नुब्रा घाटी के दूरस्थ क्षेत्रों में समय पर सूचना, जन-जागरूकता व संचार नेटवर्क को मजबूत बनाने में अहम भूमिका निभाएंगे।
दारचिक के दौरे के दौरान उपराज्यपाल ने क्षेत्र में चल रहे विकास कार्याें के बारे में जानकारी लेने के साथ प्रशासन को निर्देश दिए कि लोगों को पेश आ रही समस्याओं का समाधान करने की दिशा में तेजी से काम किया जाए।
