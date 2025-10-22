लद्दाख के नेता पहुंचे दिल्ली, आज गृह मंत्रालय के साथ होगी बैठक; वांगचुक की रिहाई का उठ सकता है मुद्दा

राज्य ब्यूरो, जम्मू। लद्दाख के क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा के लिए लेह अपेक्स बॉडी (एलएबी) और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस (केडीए) के नेता दिल्ली पहुंच गए हैं। बैठक बुधवार दोपहर गृह राज्यमंत्री नित्यानंद की अध्यक्षता में आयोजित की जाएगी, जबकि लद्दाख के प्रतिनिधि सुबह संयुक्त रणनीति बनाएंगे। दोनों संगठनों के तीन-तीन प्रतिनिधि बैठक में भाग लेंगे।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

लगभग पांच महीने बाद लद्दाख के संगठनों के साथ बातचीत फिर शुरू हो रही है, जिसमें राज्य के दर्जे, संविधान की छठी अनुसूची और 24 सितंबर को हुई लेह हिंसा के बाद गिरफ्तार पर्यावरणविद् सोनम वांगचुक सहित अन्य लद्दाखियों की रिहाई का मुद्दा उठाया जाएगा।

लद्दाख के संगठनों को उम्मीद है कि केंद्र सरकार के साथ बैठक सकारात्मक परिणाम देगी। लेह हिंसा में चार लोगों की मौत के मामले में हाल में न्यायिक जांच की घोषणा के बाद केंद्र सरकार के साथ गतिरोध कम होता नजर आ रहा है। लेह अपेक्स बॉडी के नेता थुप्स्तन छिवांग, छेरिंग दोरजे और अशरफ बैठक में शामिल होंगे।