लद्दाख के नेता पहुंचे दिल्ली, आज गृह मंत्रालय के साथ होगी बैठक; वांगचुक की रिहाई का उठ सकता है मुद्दा
लेह अपेक्स बॉडी और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के नेता लद्दाख के मुद्दों पर चर्चा के लिए दिल्ली पहुंचे हैं। गृह राज्यमंत्री नित्यानंद की अध्यक्षता में बैठक होगी, जिसमें राज्य का दर्जा और छठी अनुसूची जैसे मुद्दे उठेंगे। लद्दाख के संगठनों को केंद्र सरकार से सकारात्मक परिणाम की उम्मीद है। लेह हिंसा मामले में न्यायिक जांच की घोषणा के बाद गतिरोध कम होता दिख रहा है।
राज्य ब्यूरो, जम्मू। लद्दाख के क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा के लिए लेह अपेक्स बॉडी (एलएबी) और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस (केडीए) के नेता दिल्ली पहुंच गए हैं। बैठक बुधवार दोपहर गृह राज्यमंत्री नित्यानंद की अध्यक्षता में आयोजित की जाएगी, जबकि लद्दाख के प्रतिनिधि सुबह संयुक्त रणनीति बनाएंगे। दोनों संगठनों के तीन-तीन प्रतिनिधि बैठक में भाग लेंगे।
लगभग पांच महीने बाद लद्दाख के संगठनों के साथ बातचीत फिर शुरू हो रही है, जिसमें राज्य के दर्जे, संविधान की छठी अनुसूची और 24 सितंबर को हुई लेह हिंसा के बाद गिरफ्तार पर्यावरणविद् सोनम वांगचुक सहित अन्य लद्दाखियों की रिहाई का मुद्दा उठाया जाएगा।
लद्दाख के संगठनों को उम्मीद है कि केंद्र सरकार के साथ बैठक सकारात्मक परिणाम देगी। लेह हिंसा में चार लोगों की मौत के मामले में हाल में न्यायिक जांच की घोषणा के बाद केंद्र सरकार के साथ गतिरोध कम होता नजर आ रहा है। लेह अपेक्स बॉडी के नेता थुप्स्तन छिवांग, छेरिंग दोरजे और अशरफ बैठक में शामिल होंगे।
वहीं, कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस की ओर से असगर अली करबलई, कमर अली अखून और सज्जाद कारगिली भाग लेंगे। छेरिंग दोरजे ने कहा कि केंद्र सरकार को सकारात्मक रवैया दिखाना चाहिए। सज्जाद कारगिली ने लद्दाखियों के अधिकारों की रक्षा का मुद्दा उठाने का आश्वासन दिया। दोनों संगठनों की पिछली बैठक 27 मई को हुई थी।
