    लद्दाख की बर्फीली वादियों में गूंजती बल्ले की आवाज, वायरल वीडियो में दिख रहा क्षेत्र के युवाओं का जोश

    VIVEK SINGH
Rahul Sharma
    Updated: Mon, 22 Dec 2025 02:06 PM (IST)

    लद्दाख में क्रिकेट का क्रेज आज भी जिंदा है।

    राज्य ब्यूरो, जम्मू। भारी बर्फबारी के बीच केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के कारगिल जिले में खेलों का जोश हावी। कारगिल के दूरदराज काकसर गांव में बर्फीले मैदान में क्रिकेट में चौके, छक्कों की आवाज दूर तक गूंज रही है।

    इस समय लद्दाख के कारगिल जिले के इलाकों ने बर्फ की चादर ओढ़ ली है। ऐसे मौसम में भी क्षेत्र में क्रिकेट का जुनून कम नही हुआ है। बर्फीली वादियों में गूंजती बल्ले की आवाज़ संदेश दे रही है कि खेल के मैदान में क्षेत्र के युवाओं का जोश बरकरार है। कारगिल के नेता सज्जाद कारगिली ने काकसर इलाके में बर्फ के मैदान में क्रिकेट खेल रहे क्षेत्र के युवाओं का वीडिया एक्स पर साझा किया है।

    कारगिली ने लिखा है कि जुनून चुनौतियों पर हमेशा भारी रहता है। प्रतिकूल मौसम के बावजूद युवा मैदान में आकर दिखा रहे हैं कि लद्दाख में क्रिकेट का क्रेज आज भी जिंदा है। सीमित संसाधनों व कठिन परिस्थितियों के बीच खेला जा रहा यह क्रिकेट न केवल युवाओं के आत्मविश्वास को दर्शाता है, अपितु क्षेत्र में खेल संस्कृति की मजबूती को भी उजागर करता है।

    टीम भावना व फिटनेस को बढ़ावा मिलता है

    उनका कहना है कि ऐसे प्रयास युवाओं को नशे व नकारात्मक गतिविधियों से दूर रखते हैं। इसके साथ उनमें अनुशासन, टीम भावना व फिटनेस को बढ़ावा मिलता है। काकसर गांव के युवाओं का यह उत्साह, प्रेरणा स्रोत है।

    कारगिल में बर्फबारी के बीच एडवेंचर खेलों को बढ़ावा देने का अभियान तेज हो गया है। इस समय जिले में नए साल के जनवरी महीने में जंस्कार विंटर महोत्सव के आयोजन की तैयारी हो रही है। इस समय कारगिल जिले में आइस हाकी प्रशिक्षण शिविर जारी है। वहीं कुछ दिनों के बाद अब जल्द द्रास में जल्द युवाओं के लिए स्कीइंग कोर्स भी शुरू होने जा रहे हैं।

    चादर ट्रैकिंग के आयोजन की तैयारी हो रही

    लद्दाख के लेह जिले में भी इस समय बड़े पैमाने पर आइस हाकी खेलों के आयोजन की तैयारी हो रही है। जल्द विंटर खेल गतिविधियों का कैलेंडर जारी कर दिया जाएगा। लेह में जनवरी महीने के पहले सप्ताह में बर्फ में जमी जंस्कार नदी में चादर ट्रैकिंग के आयोजन की तैयारी हो रही हैं।

    आल लद्दाख ट्रेवल टूर आपरेटर यूनियन के महासचिव छिवांग नाग्मयाल का कहना है कि अगले कुछ दिनों में जंस्कार नदी का निरीक्षण करने के बाद चादर ट्रैक शुरू करने की तिथि तय कर दी जाएगी। जनवरी के पहले साप्ताह में लेह में चादर ट्रैक शुरू हो सकता है।