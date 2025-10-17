डिजिटल डेस्क, जागरण, जम्मू। लेह में आर्म्ड फोर्सेज़ के लिए एक नई पीढ़ी का व्हीकल लॉजिस्टिक्स हब बना है, जिसमें लद्दाख में भारत-पाकिस्तान और भारत-चीन बॉर्डर पर कारगिल, तांगत्से और न्योमा जैसे ज़रूरी बॉर्डर एरिया में सैटेलाइट हब बनाने का प्लान है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

फायर एंड फ्यूरी कॉर्प्स के जनरल ऑफिसर कमांडिंग, लेफ्टिनेंट जनरल हितेश भल्ला ने गत वीरवार को डेडिकेटेड NGV (नई पीढ़ी का व्हीकल) लॉजिस्टिक्स हब का उद्घाटन किया। सेना के प्रवक्ता ने इस फैसिलिटी को हाई-एल्टीट्यूड ऑपरेशनल तैयारी को बढ़ाने की दिशा में एक बड़ी छलांग बताया।

सर्दियों व खराब मौसम में खराब हो जाती थी मॉडर्न एनजीवी उन्होंने कहा कि इस स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव का मकसद हाई-एल्टीट्यूड एरिया में मॉडर्न NGV चलाने की खास लॉजिस्टिक्स और मेंटेनेंस चुनौतियों को दूर करना है, जो सर्दियों में खराब इलाकों और मौसम की वजह से छह महीने तक पहुंच से बाहर रह सकते हैं।

प्रवक्ता ने आगे कहा कि नई फैसिलिटी में एक सेंट्रलाइज़्ड और इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक्स और इक्विपमेंट सस्टेनेंस सिस्टम शामिल है, जिससे टर्नअराउंड टाइम, स्पेयर अवेलेबिलिटी और लॉन्ग-टर्म ऑपरेशनल सस्टेनेबिलिटी में सुधार होता है। लेह में बनाया गया है मदर हब उन्होंने कहा, “इस कोशिश को आगे बढ़ाने के लिए, लेह में एक ‘मदर हब’ बनाया गया है। यह हब कई ऑपरेशनल एक्सिस और मज़बूत एयर कनेक्टिविटी के बीच खास तौर पर बनाया गया है।” प्रवक्ता ने आगे कहा कि यह बड़ी मरम्मत, डायग्नोस्टिक्स और ज़रूरी स्पेयर पार्ट्स के बड़े पैमाने पर वेयरहाउसिंग के लिए मुख्य सेंटर के तौर पर काम करेगा।