डिजिटल डेस्क, जागरण, जम्मू। लेह एपेक्स बॉडी ने लद्दाख प्रशासन के उस फैसले पर कड़ी नाराजगी जताई, जिसमें लोगों को शांतिपूर्ण पीस मार्च में शामिल होने से रोका गया। यह मार्च आज शनिवार 18 अक्टूबर को आयोजित किया जाना था, जिसका उद्देश्य हाल ही में हुए हिंसा में मारे गए लोगों के परिवारों के प्रति एकजुटता व्यक्त करना था।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

नेताओं ने बताया कि पाबंदियों के कारण साइलेंट पीस मार्च को टालना पड़ा। केवल कुछ एपेक्स मेंबर ही सिंगाय नामग्याल चौक पर इकट्ठा हो पाए, जिन्होंने अपना मैसेज देने के लिए मार्च शुरू किया। एपेक्स बॉडी के को-चेयरमैन, चेरिंग दोरजे लक्रुक को घर पर नजरबंद कर दिया गया था, जिससे मार्च के आयोजन पर संदेह उत्पन्न हो गया था।

न्यायिक जांच समिति की बनावट पर नाराजगी एपेक्स बॉडी ने न्यायिक जांच समिति की बनावट पर भी नाराजगी जताई। उनका कहना है कि लद्दाखी प्रतिनिधियों को पूरी तरह से बाहर रखने से जांच प्रक्रिया एकतरफ़ा और गैर-प्रतिनिधि बन जाती है। एपेक्स बॉडी ने जोर दिया कि न्याय सुनिश्चित करने और जांच में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए स्थानीय आवाज़ों को शामिल करना आवश्यक है।

लद्दाख प्रशासन की प्रतिक्रिया प्रशासन ने धारा 163 के तहत प्रतिबंध लगाए हैं, जिसमें कहा गया है कि कोई भी जुलूस, रैली या मार्च आदि की अनुमति सक्षम अधिकारी की पूर्व लिखित अनुमति के बिना नहीं दी जाएगी। इसके अलावा, मोबाइल इंटरनेट सेवाएं भी निलंबित कर दी गई हैं। यह घटना ऐसे समय में हुई है जब लद्दाख में हाल ही में हिंसा हुई थी, जिसमें चार लोग मारे गए थे और लगभग 100 लोग घायल हुए थे। एपेक्स बॉडी और कारगिल डेमोक्रेटिक एलायंस (केडीए) स्टेटहुड और छठी अनुसूची के तहत सुरक्षा की मांग कर रहे हैं।