J&K News: भद्रवाह में बर्फबारी की कमी से अर्थव्यवस्था पर मंडराया संकट, पर्यटकों के न आने से होटल-गाइड और दुकानदारों की कमाई चौपट
डोडा जिले के भद्रवाह में बर्फबारी की कमी के कारण पर्यटन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। गुलदंडा जैसे पर्यटन स्थलों में बर्फबारी न होने से पर्यटक नहीं आ रहे
राज्य ब्यूरो, जम्मू। सर्दी में लंबे समय तक सूखे और हिमपात की कमी ने डोडा जिले में पर्यटन को बुरी तरह प्रभावित किया है।
पर्यटक न आने से स्थानीय अर्थव्यवस्था पर असर पड़ा है। सर्दियों की शुरुआत के बाद से गुलदंडा, चटरगल्ला और पहाड़ी जैसे उच्च ऊंचाई वाले प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों में अब तक कोई खास बर्फ नहीं हुई है, जिससे शीतकालीन पर्यटन और साहसिक खेलों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।
इन पर्यटक स्थलों में आमतौर पर अक्टूबर के मध्य तक हिमपात शुरू हो जाता है। शुरू मौसम के कारण पर्यटकों के आगमन में भारी गिरावटआई है। वे पर्यटक क्षेत्र के लोकप्रिय हिमपात स्थलों से दूर रह रहे हैं।
पर्यटन से जुड़े राशिद चौधरी ने कहा, 'पिछले कुछ वर्षों की तुलना में भद्रवाह-पठानकोट राजमार्ग पर स्थित 9,555 फीट ऊंचे गुलदंडा में नवंबर से पर्यटकों के आगमन में 80 प्रतिशत की गिरावट देखी गई है।'
इस वर्ष हिमपात की चौंकाने वाली कमी से प्रभावित हुआ है, जिससे इस क्षेत्र के प्रमुख शीतकालीन आकर्षण स्थल (विशेष रूप से गुलदंडा) में पर्यटकों में गिरावट आई है।
इससे होटल व्यवसायी, पर्यटक गाइड, दुकानदार, स्थानीय विक्रेता प्रभावित हैं।कश्मीरी घाटी समेत प्रदेश के कई हिस्सों में छा र●जागरण संवाददाता ●जम्मू : कश्मीर के कई पर्वतीय क्षेत्रों में रविवार की शाम को हल्की बर्फबारी हुई।
गंदबल जिले के जोजि ला पास, मिनीमार्ग और बालटाल के साथ उत्तरी कश्मीर की तुलैल घाटी के कुछ हिस्सों में लगभग एक इंच तक बर्फ गिरने से पारे में गिरावट आई है। मौसम विज्ञान केंद्र श्रीनगर के अनुसार सोमवार को भी उत्तरी और मध्य कश्मीर में हल्की बर्फबारी होने की संभावना है।
इसी तरह 19-20 दिसंबर को भी कश्मीर के पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फबारी और 21 दिसंबर को जम्मू और कश्मीर समग्र के कुछ हिस्सों में बारिश और बर्फबारी हो सकती है।
|स्थान
|न्यूनतम तापमान (°C)
|गुलमर्ग
|1.4
|पहलगाम
|2.4
|श्रीनगर
|2.0
|भद्रवाह
|4.7
|बनिहाल
|5.5
|बटोट
|7.9
|कटड़ा
|11.2
इस बीच रविवार के प्रदेश के कई हिस्सों में हल्का बादल छाए रहे। मौसम विज्ञान केंद्र श्रीनगर केनिदेशक डॉ. मुख्तार अहमद ने बताया कि आगामी मौसम में उतार चढ़ाव रहेगा।
राजधानी श्रीनगर में अधिकतम तापमान सामान्य से 4.9 डिग्री चढ़कर14.2, पहलगाम में 11.2 और गुलमर्ग में 8.5 डिग्री सेल्सियस रहा। जम्मू में अधिकतम तापमान 24.0 और न्यूनतम तापमान 11.4 रहा।
