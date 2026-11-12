कुलगाम आतंकी हमला: दोनों आतंकियों की तलाश में खंगाले जा रहे जंगल; रास्तों पर भी कड़ी नाकेबंदी
जम्मू-कश्मीर के कुलगाम में सीआरपीएफ चौकी पर हमले के बाद सुरक्षा बलों ने दो आतंकियों की तलाश में तलाशी अभियान ...और पढ़ें
HighLights
कुलगाम में सीआरपीएफ चौकी पर हुआ आतंकी हमला।
हमले में तीन जवान घायल, एक की हालत गंभीर।
सुरक्षा बलों ने आतंकियों की तलाश में अभियान तेज किया।
डिजिटल डेस्क, जम्मू। जम्मू-कश्मीर के कुलगाम जिले में सुरक्षा बलों ने गुरुवार को दो आतंकियों की तलाश में फिर से तलाशी अभियान शुरू किया। इन आतंकियों ने सीआरपीएफ की एक चौकी पर हमला किया था, जिसमें तीन जवान घायल हो गए थे।
बुधवार को दक्षिण कश्मीर के कुलगाम जिले में भारी हथियारों से लैस दो आतंकवादियों ने CRPF की एक पोस्ट पर फायरिंग कर दी। इस हमले में CRPF के तीन जवान घायल हो गए, जिनमें से एक की हालत गंभीर है।
यह हमला श्रीनगर से लगभग 75 किमी दूर और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण जम्मू-श्रीनगर नेशनल हाईवे से महज एक किमी दूर, मीर बाजार के पास हुआ था। हमले के बाद दोनों आतंकवादी जंगल वाले इलाके में भाग गए।
हमले के बाद पूरे इलाके की घेराबंदी, आतंकियों की तलाश तेज
हमले के तुरंत बाद, सुरक्षा बलों ने आतंकवादियों को पकड़ने के लिए इलाके में बड़े पैमाने पर घेराबंदी और सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया।
अधिकारियों ने बताया कि गुरुवार सुबह सुरक्षा बलों ने फिर से तलाशी अभियान शुरू किया।
आतंकियों की तलाश में ह्यूमन और टेक्निकल इंटेलिजेंस की मदद
उन्होंने बताया कि सुरक्षा बलों ने जिले में कई जगहों पर बैरिकेड्स लगा दिए हैं और बख्तरबंद गाड़ियां तैनात कर दी हैं। सुरक्षा चौकियों पर वाहनों की सघन जांच और तलाशी ली जा रही है, और इलाके में कड़ी निगरानी रखी जा रही है।
अधिकारियों ने आगे बताया कि सुरक्षा एजेंसियां इस ऑपरेशन में मदद के लिए ह्यूमन इंटेलिजेंस और टेक्निकल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कर रही हैं।
यह भी पढ़ें...
कौन है लतीफ भट? कुलगाम आतंकी हमले के बाद फिर चर्चा में लश्कर का मोस्ट वांटेड, पहले भी दे चुका कई वारदातों को अंजाम
जम्मू-कश्मीर के कुलगाम में CRPF टीम पर आतंकी हमला, तीन जवान गंभीर रूप से घायल