कुलगाम आतंकी हमला: दोनों आतंकियों की तलाश में खंगाले जा रहे जंगल; रास्तों पर भी कड़ी नाकेबंदी

डिजिटल डेस्क, जम्मू। जम्मू-कश्मीर के कुलगाम जिले में सुरक्षा बलों ने गुरुवार को दो आतंकियों की तलाश में फिर से तलाशी अभियान शुरू किया। इन आतंकियों ने सीआरपीएफ की एक चौकी पर हमला किया था, जिसमें तीन जवान घायल हो गए थे।

बुधवार को दक्षिण कश्मीर के कुलगाम जिले में भारी हथियारों से लैस दो आतंकवादियों ने CRPF की एक पोस्ट पर फायरिंग कर दी। इस हमले में CRPF के तीन जवान घायल हो गए, जिनमें से एक की हालत गंभीर है।