    Kishtwar Encounter: आतंकियों के साथ मुठभेड़ शुरू, सुरक्षाबलों ने पूरे इलाके को घेरा; सर्च ऑपरेशन जारी

    By Jagran News Edited By: Sushil Kumar
    Updated: Sun, 21 Sep 2025 11:19 PM (IST)

    जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ में सुरक्षाबलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ हो रही है। दोनों ओर से भारी गोलीबारी जारी है। व्हाइट नाइट कोर ने इस घटना की सूचना दी है। सुरक्षाबलों ने आतंकियों को घेरने के लिए सर्च ऑपरेशन चलाया है। खुफिया सूचना पर आतंकियों के खिलाफ यह कार्रवाई की गई है।

    Kishtwar Encounter: सुरक्षाबलों की आतंकियों के साथ मुठभेड़। फाइल फोटो

    संवाद सहयोगी, किश्तवाड़। किश्तवाड़ के केशवान इलाके में आतंकवादियों और सुरक्षाबलों के बीच रविवार दोपहर से ही मुठभेड़ जारी है लेकिन खबर लिखे जाने तक कोई भी आतंकवादी सुरक्षाबलों के काबू में नहीं आया।

    बताया जा रहा है कि रविवार दोपहर के समय आतंकवादियों ने सुरक्षाबलों की एक पार्टी पर घात लगा कर हमला किया, लेकिन मामले में किसी को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचा उसके बाद सुरक्षाबलों ने पूरे इलाके को अपने कब्जे में लेकर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया लेकिन कोई भी नतीजा नहीं निकल रहा है।

    ऐसे में लग रहा है कि पिछले कई महीनों से आतंकवादी ऐसे ही थोड़े से फायर करते हैं और भूमिगत हो जाते हैं और इसके बाद सुरक्षा बल कई कई दिन तक उस इलाके को खंगालते रहते हैं और कुछ भी हल नहीं होता। रविवार को भी ऐसा ही कुछ देखने को मिल रहा है लेकिन सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को धेरे में ले रखा है।

    ऐसा लग रहा है कि किश्तवाड़ के नागसेनी इलाके में केशवान इलाके में तथा छातरु इलाके में आतंकवादियों ने अपनी पकड़ मजबूत कर ली है और आए दिन सुरक्षा बलों को ललकारते रहते हैं। लेकिन सुरक्षा बलों के हाथ नहीं आते ऐसे में आतंकवादियों की इसमें क्या रणनीति है ये तो वही जाने लेकिन ऐसा लगता है कि अब डुल नागसैनी पाडर केशवान शातरू इलाके में सुरक्षा बलों को अपना नेटवर्क तेज करना पड़ेगा नहीं तो आतंकवादी अपनी रणनीति में कामयाब हो जाएंगे।

    किश्तवाड़ के एसएसपी नरेश सिंह का कहना था कि रविवार दोपहर के समय आतंकवादियों की तरफ से अंधाधुंध फायरिंग की गई। जिसमें कोई नुकसान तो नहीं हुआ लेकिन हमने पूरे इलाके को घेर रखा है और सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है।