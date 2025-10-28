जम्मू-कश्मीर: किश्तवाड़ में दो कारों के बीच टक्कर, हादसे में एक व्यक्ति की मौत

संवाद सहयोगी, किश्तवाड़। किश्तवाड़ जिले के हस्ती- फागुमढ़ इलाके में जम्मू-किश्तवाड़ राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्विफ्ट कार संख्या जेके 02 सी-612 और सेंट्रो कार संख्या जेके 14 वी 920 की आपसी भिड़ंत हुई। हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि एक अन्य लापता है और दो लोग घायल हुए हैं। घटना के तुरंत बाद पुलिस राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल और रेड क्रास की टीम ने मौके पर पहुंचकर बचाव कार्य शुरू किया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

तीन घायलों को तुरंत जिला अस्पताल किश्तवाड़ में भर्ती कराया गया। घायलों में 30 वर्षीय राजत कुमार वासर किश्तवाड़ निवासी और 50 वर्षीय सुषमा देवी पत्नी चंदन बड्याल शामिल हैं। एक गंभीर रूप से घायल व्यक्ति 29 वर्षीय सुमित शर्मा डोडा के ठाठरी का निवासी है, जिसे राजकीय मेडिकल कालेज डोडा में भर्ती कराया गया, जहां उसकी मौत हो गई।

शव का पोस्ट-मार्टम और कानूनी औपचारिकताओं के बाद स्वजनों को अंतिम संस्कार के लिए सौंप दिया है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार कार में कितने लोग यात्रा कर रहे थे, यह स्पष्ट नहीं है। हालांकि, स्थानीय लोगों के अनुसार वाहन के मालिक 52 वर्षीय बलजीत सिंह गंदोह निवासी लापता है। बलजीत सिंह किश्तवाड़ में योजना विभाग में सेक्शन आफिसर के रूप में कार्यरत थे। चिनाब नदी में लापता व्यक्ति और समाए वाहन की खोज के लिए संयुक्त खोज और बचाव अभियान देर शाम तक जारी रहा।