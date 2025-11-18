'कश्मीरी नेताओं और अधिकारियों की हो स्क्रीनिंग', दिल्ली ब्लास्ट के बाद शिवसेना हिंदुस्तान की बड़ी मांग
शिवसेना हिंदुस्तान ने दिल्ली विस्फोट के बाद कश्मीरी नेताओं और अधिकारियों की स्क्रीनिंग की मांग की है। प्रदेश अध्यक्ष राजेश केसरी ने कहा कि घाटी में आतंकियों को स्थानीय समर्थन मिलता है, इसलिए स्क्रीनिंग जरूरी है। उन्होंने सुरक्षाबलों की सराहना करते हुए कहा कि जांच से आतंकियों के मददगारों का पता चलेगा।
जागरण संवाददाता, जम्मू। शिवसेना हिंदोस्तान ने कहा है कि दिल्ली में हुए विस्फोट उपरांत केंद्र अब यह जरूरी हो जाता है कि जम्मू-कश्मीर में कश्मीरी नेताओं की स्क्रीनिंग की जाए।
कश्मीर से संबंधित व्यक्ति चाहे वह सफेद पोश हो या कर्मचारी, अधिकारी। इन सबको स्क्रीनिंग से होकर गुजरना होगा। इससे पता चल सकेगा कि इन लोगों के दिमाग में क्या चल रहा है।
प्रदेश अध्यक्ष राजेश केसरी ने कहा कि घाटी में वैसे भी आतंकी आसानी से पलते रहे हैं। इन लोगों को आक्सीजन देने वाले लोग भी तो उसी वातावरण में हैं। कई बार आतंकी वारदात करने के बाद गायब इसलिए हो जाते हैं क्योंकि उनको स्थानीय संरक्षण मिल जाता है।
इन हालात में घाटी के नेता, आफिसर, आम लोगों की स्क्रीनिंग कराया जाना बेहद जरूरी है। इसी से ही पता चल सकेगा कि इन लोगों के तार कहां कहां जुडे हैं। केसरी ने कहा कि जब कश्मीर के डाक्टर लोग देश को दहलाने की साजिश कर सकते हैं तो बाकी के दूसरे अधिकारी भी तो इस तरह के कारनामे में लिप्त हो सकते हैं।
इसलिए इन सबकी जांच कराई जाना बेहद जरूरी है। केसरी ने सुरक्षाबलों की सराहना की जिन्होंने आतंकियों के राज से पर्दा हटाया और सच लोगों के सामने लाया।
