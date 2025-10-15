सर्दियों की आमद: कश्मीर में अक्तूबर महीने के लास्ट हफ्ते तक बंद हो जाएंगे ये स्कूल

जागरण संवाददाता,श्रीनगर। मई से अक्टूबर तक पहाड़ी चरागाहों में शिक्षा प्रदान करने वाले मौसमी स्कूल इस महीने के अंत तक बंद होने वाले हैं। स्कूल शिक्षा विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि ये मौसमी स्कूल इस क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण सुविधा हैं, जो छह महीने के प्रवास काल के दौरान बच्चों के लिए बुनियादी शिक्षा सुनिश्चित करते हैं।

खानाबदोश समुदाय, अपने पशुओं के साथ, हर साल आधे साल के लिए मैदानी इलाकों से जम्मू-कश्मीर के पहाड़ी चरागाहों में चले जाते हैं।अधिकारी ने कहा, इन खानाबदोश परिवारों के बच्चों की शिक्षा की सुविधा के लिए, जम्मू-कश्मीर सरकार मौसमी शिक्षकों को नियुक्त करती है जो प्रवास की अवधि के दौरान पहाड़ी चरागाहों में रहते हैं और नियमित कक्षाएं संचालित करते हैं।'

अधिकारियों ने बताया कि छात्र वाटरप्रूफ टेंटों में कक्षाओं में भाग लेते हैं और उनकी शिक्षा के लिए सभी आवश्यक सुविधाएं प्रदान की जाती हैं।