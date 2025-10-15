Language
    सर्दियों की आमद: कश्मीर में अक्तूबर महीने के लास्ट हफ्ते तक बंद हो जाएंगे ये स्कूल

    By Raziya Noor Edited By: Prince Sharma
    Updated: Wed, 15 Oct 2025 02:04 PM (IST)

    कश्मीर में सर्दियों की दस्तक के साथ ही स्कूलों को बंद करने की तैयारी शुरू हो गई है। अक्तूबर के अंतिम सप्ताह तक घाटी के सभी स्कूल बंद कर दिए जाएंगे। भारी बर्फबारी और ठंड के कारण छात्रों और शिक्षकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है। शिक्षा विभाग ने इस बारे में दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

    जागरण संवाददाता,श्रीनगर। मई से अक्टूबर तक पहाड़ी चरागाहों में शिक्षा प्रदान करने वाले मौसमी स्कूल इस महीने के अंत तक बंद होने वाले हैं। स्कूल शिक्षा विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि ये मौसमी स्कूल इस क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण सुविधा हैं, जो छह महीने के प्रवास काल के दौरान बच्चों के लिए बुनियादी शिक्षा सुनिश्चित करते हैं।

    खानाबदोश समुदाय, अपने पशुओं के साथ, हर साल आधे साल के लिए मैदानी इलाकों से जम्मू-कश्मीर के पहाड़ी चरागाहों में चले जाते हैं।अधिकारी ने कहा, इन खानाबदोश परिवारों के बच्चों की शिक्षा की सुविधा के लिए, जम्मू-कश्मीर सरकार मौसमी शिक्षकों को नियुक्त करती है जो प्रवास की अवधि के दौरान पहाड़ी चरागाहों में रहते हैं और नियमित कक्षाएं संचालित करते हैं।'
    अधिकारियों ने बताया कि छात्र वाटरप्रूफ टेंटों में कक्षाओं में भाग लेते हैं और उनकी शिक्षा के लिए सभी आवश्यक सुविधाएं प्रदान की जाती हैं।

    ढोक (प्रवास केंद्र) से लौटने के बाद, बच्चों को स्थानीय स्कूलों में दाखिला दिया जाता है जहाँ वे योजना के तहत सभी उपलब्ध लाभों का लाभ उठा सकते हैं। अधिकारियों ने कहा कि ऊपरी इलाकों में बदलते मौसम के कारण प्रवासी आबादी अपने बच्चों के साथ मैदानी इलाकों की ओर लौट रही है। परिणामस्वरूप, मौसमी स्कूल अक्टूबर के अंत में बंद हो जाएँगे, जो इस वर्ष के प्रवास चक्र का समापन होगा।