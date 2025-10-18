रेलवे ने कश्मीर में पहुंचाया नमक, दो हजार KM का सफर हुआ तय

राज्य ब्यूरो, श्रीनगर। कश्मीर में माल परिवहन के क्षेत्र में एक और ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल हुई है। 1,350 टन नमक रेल रैक के जरिये गुजरात के अहमदाबाद मंडल के खाराघोड़ा स्टेशन से अनंतनाग स्टेशन पर सफलतापूर्वक पहुंचा। यह रेल रैक लगभग 2,000 किलोमीटर की दूरी तय कर आया।

बता दें कि पहले सीमेंट, सैन्य साजो सामान, वाहन रेल रैक से कश्मीर पहुंच चुके हैं। जम्मू संभाग के वरिष्ठ संभागीय वाणिज्यिक प्रबंधक, उचित सिंघल ने कहा कि इस रेल परियोजना को लाभ अब जमीनी स्तर पर नजर आने लगा है।

औद्योगिक नमक कश्मीर में पहुंचाया गया है। औद्योगिक नमक का उपयोग टैनिंग, पल्प साबुन और कभी-कभी ईंट भट्ठा उद्योगों में किया जाता है। रेलवे नेटवर्क के जरिए घाटी में आवश्यक वस्तुओं की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित होगी, यात्रा का समय कम होगा और रसद लागत में कमी आएगी। इससे क्षेत्र की सड़क परिवहन पर निर्भरता भी कम होगी।

हमने देखा है कि राजमार्ग बंद होने की स्थिति में जब कश्मीर में ट्रकों से साजो सामान की आपूर्ति, प्रभावित होती है। गत माह कश्मीर में सीमेंट की आपूर्ति रेल के जरिए की थी। फलोत्पादकों का नुकसान बढ़ रहा था, रेलवे ने कश्मीर सेब को दिल्ली समेत देश की विभिन्न मंडियों तक पहुंचाया।