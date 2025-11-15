कश्मीर के मदरसे से भागे 2 बच्चों को जम्मू पुलिस ने परिवार से मिलाया, बयां हुई खुशी

जागरण संवाददाता, जम्मू। बस स्टैंड पुलिस जम्मू ने कश्मीर से लापता हुए दो किशोरों को सुरक्षित उनके परिवारों तक पहुंचा दिया। दोनों बच्चे 16 वर्षीय मेहर अली, निवासी वांगट (कंगन), जिला गांदरबल, तथा 14 वर्षीय इमरान शाह, निवासी बनिहाल कुछ दिन पहले श्रीनगर स्थित एक मदरसे से बिना बताए निकल गए थे। बच्चों के अचानक गायब हो जाने से उनके परिजन चिंता में थे।

शुक्रवार देर शाम जम्मू के व्यस्त बस स्टैंड क्षेत्र में पुलिस गश्ती दल की नजर दो किशोरों पर पड़ी, जो वहां काफी देर से असामान्य रूप से घूमते नजर आ रहे थे। पूछताछ करने पर दोनों बच्चे घबराए हुए पाए गए और अपनी सही जानकारी देने में हिचकिचा रहे थे।

पुलिस इस स्थिति को देखते हुए दोनों को बस स्टैंड थाने ले आई। एसएचओ बस स्टैंड इंद्र पाल सिंह की अगुवाई में पुलिस टीम ने बच्चों की पहचान पता लगाने के लिए रातभर लगातार प्रयास किए। पूछताछ के दौरान धीरे-धीरे दोनों बच्चों ने बताया कि वे एक मदरसे से निकलकर जम्मू तक आ पहुंचे हैं। इसके बाद पुलिस टीम ने संबंधित जिलों गांदरबल और बनिहाल की पुलिस से तुरंत संपर्क स्थापित किया और बच्चों के परिजनों को सूचना दी।

घटना की जानकारी मिलते ही दोनों परिवार जम्मू पहुंच गए। बुधवार सुबह बस स्टैंड थाने में भावुक माहौल के बीच बच्चों का अपने परिवारों से पुनर्मिलन कराया गया। बच्चों को सुरक्षित देखकर उनके परिजनों ने राहत की सांस ली और जम्मू पुलिस का आभार व्यक्त किया।